Los 20 años de la creación de la Escuela Universitaria de Cine, Video y Televisión

Hubo un acto en la sede de Yerba Buena

Yanina Elizabeth Vega

28 de septiembre de 2025,

Los 20 años de la creación de la Escuela Universitaria de Cine, Video y Televisión (EUCVyTv),  celebró la  Universidad Nacional de Tucumán (UNT).El acto académico, realizado en la sede de la Escuela, ubicado en Yerba Buena, junto a Canal 10,  fue encabezado por el rector, Sergio Pagani; la vicerrectora, Mercedes Leal; el director de la Escuela, Juan Carlos Veiga; la secretaria académica de la UNT, Carolina Abdala; y la secretaria académica de la institución, María Lenis.

Además estuvieron autoridades universitarias, legislativas, municipales de Yerba Buena, docentes, egresados, estudiantes y público en general. En la oportunidad se proyectó un video institucional y se entregaron distinciones a los familiares del ex rector Mario Marigliano, que impulso  la creación de la Escuela en 2004 y hubo  un reconocimiento a quienes sostuvieron su desarrollo.

