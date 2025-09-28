Los 20 años de la creación de la Escuela Universitaria de Cine, Video y Televisión (EUCVyTv), celebró la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).El acto académico, realizado en la sede de la Escuela, ubicado en Yerba Buena, junto a Canal 10, fue encabezado por el rector, Sergio Pagani; la vicerrectora, Mercedes Leal; el director de la Escuela, Juan Carlos Veiga; la secretaria académica de la UNT, Carolina Abdala; y la secretaria académica de la institución, María Lenis.

Además estuvieron autoridades universitarias, legislativas, municipales de Yerba Buena, docentes, egresados, estudiantes y público en general. En la oportunidad se proyectó un video institucional y se entregaron distinciones a los familiares del ex rector Mario Marigliano, que impulso la creación de la Escuela en 2004 y hubo un reconocimiento a quienes sostuvieron su desarrollo.