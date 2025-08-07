Las “Jornadas Nacionales por los 10 años del Código Civil y Comercial de la Nación”, continuarán hoy jueves 7, en un hotel del Parque 9 de Julio. A las 12.30, se presentará el libro “El ambiente en clave constitucional”, de la doctora Claudia Sbdar, Vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.Posteriormente las actividades, funcionarán bloques temáticos sobre Título Preliminar, Parte General, Responsabilidad Civil, Contratos Civiles y Comerciales, Derecho del Consumidor, Derecho Ambiental, Derechos Reales, Derecho de Familia. Además, se desarrollarán dos talleres: Prevención del Daño y Autonomía Progresiva de Niños, Niñas y Adolescentes, y un conversatorio sobre La enseñanza del Código Civil y Comercial y el rol de las universidades, poderes judiciales y escuelas judiciales, que se iniciará con una exposición de la doctora Adela María Seguí.El cierre del encuentro estará a cargo de la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci, quien disertará el viernes 8 a las 19:30 horas.