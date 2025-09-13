Lo que dijo Jaldo en la Sociedad Rural

" Con orgullo participamos en la inauguración de la 60ª Expo Agro Ganadera en la Sociedad Rural de Tucumán, una muestra que pone en valor el esfuerzo de quienes producen, invierten y generan trabajo en nuestra provincia".

Esto dijo anoche el gobernador de la provincia Osvaldo Jaldo al presidir el acto de inauguración de la 60ª Expo Agro Ganaderaen la Sociedad Rural de Tucumán. Jaldo llegó acompañado de su esposa, Ana María Grillo, y fue recibido por el presidente de la SRT, José Frías Silva (h), junto al ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger.Remarcó el mandatario que “en cada edición de la Expo reafirmamos que el campo y la industria no están solos: cuentan con un Gobierno Provincial que acompaña, escucha y planifica junto a la gente, porque sabemos que cuando a la producción le va bien, a Tucumán también le va bien”.

Expresó que “participaron ministros del Poder Ejecutivo, legisladores, intendentes y dirigentes empresariales, lo que demuestra que en Tucumán el diálogo entre Estado y sector privado es una política de gestión permanente”.

Finalmente agradeció “la presencia de las intendentas e intendentes, de las cámaras empresarias, de la Federación Económica y de la Unión Industrial de Tucumán, con quienes compartimos el desafío de seguir potenciando nuestra matriz productiva”.