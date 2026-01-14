Limpieza, arbolado y trabajos viales bajo la autopista en Villa 9 de Julio

Con cuadrillas de distintas áreas y maquinaria pesada en calle, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán desplegó un operativo integral en el sector este de Villa 9 de Julio, en la zona lindante con la autopista, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y las condiciones de habitabilidad para los vecinos.

Las tareas continuarán este miércoles y se enfocan en limpiar, ordenar y preparar el terreno para minimizar complicaciones durante la temporada de lluvias.

Limpieza, desmalezamiento y reparación de calles

El operativo incluye remoción de microbasurales, desmalezamiento, trabajos de arbolado y reparaciones viales, con el apoyo de medio centenar de operarios y el uso de equipos de gran porte para acelerar la intervención.

Además, se realizan acciones preventivas destinadas a optimizar el escurrimiento del agua, un punto clave en verano, cuando las tormentas suelen dejar anegamientos en zonas vulnerables.

El trabajo se concentra en el sector ubicado “al lado y debajo” de la autopista, un área donde el deterioro de calles y la acumulación de residuos se convierten en un problema recurrente.

La intervención busca recuperar el espacio público, mejorar el paso por las calles y reducir riesgos vinculados a la obstrucción de desagües y cunetas.

La secretaria de Gobierno, Camila Giuliano, explicó que el operativo se dispuso por pedido de la intendenta Rossana Chahla y que la coordinación se realizó junto al concejal Gonzalo Carrillo.

“Estamos aquí en Villa 9 de Julio, en el sector este, al lado y debajo de la autopista, con un operativo integral de limpieza, arbolado y desmalezamiento, y con máquinas para mejorar el paso por las calles”, señaló.

En la misma línea, remarcó el impacto directo de estas tareas en época estival.

“Las lluvias hacen que, si hay basura y las calles están en mal estado, se dificulte el escurrimiento del agua. Por eso estamos dejando todo listo para que los vecinos puedan vivir mejor”, sostuvo.