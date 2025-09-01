Licita la UNT un importante proyecto para la Inclusión

El segundo llamado, para la ejecución de la obra “Laboratorio Interdisciplinario para la Inclusión – Centro Universitario Ing. Roberto Herrera”, se enmarca en un plan de desarrollo conjunto entre la UNT y la Unión Europea, que incluye tanto la infraestructura como la capacitación y equipamiento para la formación de estudiantes y profesionales.

Esto lo informó el sitió Medios UNT que indicó que en la sala de sesiones del Consejo Superior, se abrieron los sobres de la Licitación Privada Nº 1/2025, cuyo “proyecto contempla un presupuesto oficial de $46.096.173,33 (a valores de abril 2025) y un plazo de ejecución de 75 días. La obra, que no tiene costo de pliego para las empresas interesadas”.

Estuvieron presentes el coordinador del proyecto “Tecnologías e Innovación para la Inclusión”, el ingeniero Eduardo Martel, vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UNT, junto a profesionales de la unidad académica. En la presentación, el subsecretario de Obras, ingeniero Gerardo Madariaga, dijo: “Vamos a proceder a la apertura de la oferta de la obra N° 62, en su segundo llamado. Se trata de la construcción de un laboratorio denominado “LABIOS”, que funcionará en la Facultad de Ciencias Exactas, en el Taller de Mecánica. La obra tiene un plazo de ejecución de 75 días y un presupuesto de 46 millones de pesos, planificada y financiada por la Unión Europea junto a la UNT, a través de una contrapartida que incluye la construcción y la capacitación”.

Agregó que “el financiamiento contempla el equipamiento del laboratorio, destinado a la formación de quienes desarrollen actividades en el nuevo espacio”. Luego de agradecer la participación de las empresas oferentes subrayó el compromiso de la Secretaría de Planeamiento y de la Facultad de Ciencias Exactas en la elaboración de la documentación técnica.

Finalizó diciendo que “esperamos que la obra pueda ejecutarse dentro de los plazos previstos y que cumpla con los objetivos propuestos, aportando a la innovación y la inclusión en la universidad pública”.