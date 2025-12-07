Leiva visitó la Oficina de Gestión Asociada de Apelaciones en lo Civil y Comercial N° 1

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Daniel Leiva realizó una visita por la nueva Oficina de Gestión Asociada de Apelaciones en lo Civil y Comercial N° 1, del Centro Judicial Capital, que prestará asistencia a los magistrados y magistradas de la Cámara en lo Civil y Comercial Común del mencionado centro judicial comenzó a funcionar este viernes . El alto magistrado fue recibido por la Directora de la nueva Oficina, doctora Fedra Edith Lago y un equipo especializado integrado por Marcela Alejandra Murúa, José Agustín Pont López, Constanza María Gallo, María Deborah Picón, José Luis Sarzur, Moisés Nicolás Guaitima y María Elena Bringas. También estuvieron la titular de la Oficina de Coordinación Estratégica de Planificación y Gestión, doctora Josefina Sanchez, el doctor Marcelo Zelarayán, director de la Oficina de Gestión Judicial y la doctora Marta Cajal, integrante de esta última oficina.Oficialmente se informó que “la implementación del esquema de gestión asociada en la segunda instancia de los fueros no penales se enmarca en el plan de reestructuración del Poder Judicial que lleva adelante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. El modelo, que propone una renovación en la dinámica del trabajo judicial sustentada en principios como la desformalización de los procesos y la optimización de los recursos, ya ha demostrado una mejora sustancial en los indicadores de gestión, eficiencia, distribución de recursos y calidad del servicio de justicia en la primera instancia de toda la provincia”. Más adelante se precisa que “con la puesta en marcha de la nueva oficina, el sistema de gestión asociada alcanzará casi a la totalidad de la segunda instancia en los fueros no penales del Centro Judicial Capital, sumándose a las Oficinas de Gestión Asociada de Apelaciones de Familia y del Trabajo. En tanto que en Concepción, desde noviembre la Oficina de Gestión Asociada Multifueros abarca todos los fueros no penales”.