Legislatura reconoció a la doctora Marcela Ruiz por su compromiso con la justicia y la democracia

La distinción se realizó también por la reciente presentación de su libro en la UNT.

Sol Alvarez Natale

19 de agosto de 2025,

Legislatura reconoció a la doctora Marcela Ruiz por su compromiso con la justicia y la democracia
La presidenta de la FAM recibió el reconocimiento de manos del vicegobernador Miguel Acevedo, quien destacó su aporte académico y judicial.

En un acto realizado esta mañana en la Legislatura de Tucumán, el vicegobernador Miguel Acevedo entregó un reconocimiento a la doctora Marcela Ruiz, presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), por su trayectoria, aporte académico y su labor en defensa del sistema democrático y de la función judicial en el país.

La distinción se enmarca también en la reciente presentación de su libro “Manual de Contratos”, destinado a estudiantes y profesionales del derecho, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).

Participación de legisladores y autoridades

Del acto participaron representantes de la Federación junto a los legisladores provinciales Maia Martínez, Adriana Najar, Nancy Bulacio, Hugo Ledesma, Carlos Gómez y Gabriel Yedlin, quienes acompañaron la entrega del reconocimiento.

La homenajeada expresó su gratitud al recibir la distinción: “Es un motivo de agradecimiento y mucha gratitud. Uno hace las cosas por lograr un resultado, no un reconocimiento. Pero llega y es un pequeño mimo que uno siente. La verdad que estoy muy contenta y muy agradecida con el Poder Legislativo, en la persona del vicegobernador y, por supuesto, con todos los legisladores y las legisladoras”, señaló Ruiz.

Por su parte, la legisladora Maia Martínez, impulsora de la distinción, explicó: “La iniciativa surge a raíz de conocer toda su trayectoria dentro del Poder Judicial y, después de la nueva edición de su libro en contratos, que es una hermosa noticia para el ámbito universitario y para sus estudiantes. Todo lo que nos viene dando a los tucumanos, y cómo nos representa en nuestro país, hace que sea muy grato rendirle este reconocimiento junto al vicegobernador”, afirmó.

