Legislatura: Entregan distinciones a mujeres deportistas

Entre los actos por el Dia Internacional de la Mujer, el vicegobernador Miguel Acevedo y la Comisión de Deportes “entregaron menciones especiales a atletas que dejaron su huella en distintas disciplinas.

En un emotivo acto, se destacó la trayectoria de la extenista Mercedes Paz y el compromiso de las deportistas con la superación y la equidad de género”.

Acevedo junto al presidente de la Comisión de Deportes, Ricardo Bussi, fueron los encargados de entregar las distinciones.

En la ocasión el vicegobernador dijo lo siguiente:

“Ustedes, como deportistas, son un ejemplo a seguir, porque son la motivación para que muchas otras niñas encuentren un camino de superación. Por eso, siempre digo que cuando tengamos una sociedad más equitativa entre los géneros, tendremos una sociedad mejor, porque la sensibilidad que tienen las mujeres no la tenemos los hombres”. Más adelante indicó que “si hay algo que debemos entender tanto varones como mujeres, es que no somos adversarios; no tenemos que competir entre nosotros, sino complementarnos”.

La reconocida tenista Paz, capitana del seleccionado femenino de tenis, que recibió una mención especial destacó que “soy una agradecida a la vida, primero porque Dios me dio un talento, luego porque tuve una familia que me acompañó y la posibilidad de hacer lo que me gusta. Hoy estoy en la lucha por devolverle al tenis todo lo que el tenis me ha dado”.

Luego Acevedo reconoció que “Mercedes Paz es una deportista que puso a Tucumán en lo más alto del nivel internacional. Hizo de su esfuerzo y lucha no solo un logro en el deporte, sino también en la vida. Por eso, desde esta Legislatura hemos decidido otorgarle este reconocimiento especial”.

También se entregaron reconocimiento a las siguientes mujeres deportistas:por la Asociación Ciclista Tucumán, Valentina Vercellone Herrera ; por la Asociación de Atletas Masters, María Victoria Dantur; por la Federación Tucumana de Patín, Milena Zelarayán Lamaison y por la Federación Tucumana de Judo, Candela Mercado, ente otras.