Legislatura distinguió a los participantes del nuevo ciclo de formación dirigencial

En el hall central de la Legislatura de Tucumán, la Escuela de Formación Política y de Gobierno cerró su ciclo lectivo anual con un acto de entrega de certificados y reconocimientos. La iniciativa, impulsada desde el Poder Legislativo, buscó fortalecer la formación pública y sumar herramientas para el ejercicio responsable de la dirigencia, con especial enfoque en jóvenes y mujeres de toda la provincia.

El acto fue encabezado por el vicegobernador Miguel Acevedo y contó con la presencia del director académico José Alberto Cúneo Vergés y del coordinador ejecutivo Amancio Petray.

Allí se distinguió a quienes completaron el ciclo, estructurado en más de 70 horas cátedra presenciales.

La propuesta fue pensada para referentes políticos, sindicales y sociales, y se presentó como un espacio académico orientado a promover participación ciudadana y consolidar capacidades dirigenciales en todos los niveles.

Una escuela articulada con universidades y organizaciones

La Escuela funciona como un ámbito de formación articulado con universidades, instituciones del Estado, sindicatos y organizaciones sociales. Su plan de estudios incluyó módulos de Historia Política Argentina y Latinoamericana, Teoría Política, Gestión Gubernamental, Políticas Públicas y análisis de procesos contemporáneos, entre otros contenidos.

“La política es servir”: el mensaje de Miguel Acevedo

En su discurso, Acevedo resaltó el valor del ciclo para quienes “queremos y creemos en la política” y agradeció a los docentes. Señaló que la política debe ejercerse con “sentimiento, compromiso y ganas de servir”, porque “la política es servir, esencialmente servir”.

También destacó la necesidad de una política “para todos”, en un contexto donde —dijo— prima el individualismo, y dejó una definición central: “nadie se salva solo”, subrayando la idea de transformación colectiva para construir un Tucumán solidario.

El director académico José Alberto Cúneo Vergés valoró la respuesta del alumnado y el rendimiento en el tramo final del curso: “La verdad que ha sido una muy grata sorpresa. Es la primera vez que se realiza este curso y participaron más de 140 alumnos con asistencia permanente. Nos sorprendió la capacidad de absorción, la dinámica proactiva y, sobre todo, la calidad de las monografías finales: encontramos creatividad, estudio e investigación”.

Además, remarcó el rol institucional del Poder Legislativo en este tipo de propuestas: “Que la Legislatura abra sus puertas para estos procesos formativos es importantísimo. Esta es la casa del pueblo, y que sea el ámbito donde se impulse la cultura política y la formación dirigencial es un paso fundamental. Para el año que viene ya estamos pensando en sumar etapas teóricas y prácticas”, destacó.

Un “éxito” y un sello institucional

Por su parte, Amancio Petray puso el foco en el alcance del programa y su impronta: “El proceso educativo impulsado por el contador Acevedo ha sido un éxito. 140 alumnos cursaron más de cuarenta días de clases y más de setenta horas cátedra. Estudiaron el Estado, el poder, la historia argentina, los procesos de Tucumán y elaboraron programas de gobierno”.

Y agregó una definición institucional: “La Legislatura es la primera del país en organizar un espacio así para estudiar la cosa pública y formar a las nuevas camadas dirigenciales. Estamos muy conformes y agradecidos con los docentes y con todos los sectores de la Legislatura que acompañaron este proyecto”.

Voces del alumnado: experiencia, pluralidad y continuidad

Los participantes también destacaron la experiencia. David Oviedo, procurador, expresó que “me llevo mucha experiencia. Me parece muy buena la iniciativa del vicegobernador y de los profesores. Sería bueno que continúe como una licenciatura”.

En la misma línea, Lourdes Musse, abogada y próxima escribana, afirmó que “fue muy enriquecedor participar de esta formación. Hubo pluralidad de ideas y compañeros de ámbitos muy distintos: salud, seguridad, organizaciones sociales. Que la Legislatura abra sus puertas para capacitarnos en política es una oportunidad enorme.”