Las Talitas celebró sus 33 años con nuevas obras

Las Talitas celebró sus 33 años de municipalización con un acto que tuvo como protagonistas las obras y el encuentro con los vecinos. El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó la jornada y dejó inauguradas 12 cuadras de pavimento articulado en la calle 31, entre calles 8 y 18, un reclamo histórico de los habitantes de la zona.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro del Interior, Darío Monteros; la diputada nacional Gladys Medina; la intendenta Marta Najar; los legisladores Javier Noguera y Carlos Najar; el interventor del IPV, Hugo Cabral; el titular del IPLA, Dante Loza; además de concejales y comisionados comunales.

“La única verdad es la realidad, y la realidad son las obras y los servicios concretos que este gobierno joven provincial y municipal ya ha concretado”, destacó Jaldo, al tiempo que remarcó el esfuerzo conjunto para sostener la gestión en tiempos de dificultades económicas.

Jaldo y la intendenta Marta Najar habilitaron 12 cuadras de pavimento articulado y presentaron el Poncho Talitense.

La intendenta Marta Najar agradeció el respaldo de la provincia y señaló que las 12 cuadras de pavimento articulado fueron esperadas durante cuatro décadas. “Hoy también avanzamos en la regularización de escrituras de muchas familias. Sin el apoyo del gobernador, estas obras serían imposibles”, sostuvo.

El legislador Najar subrayó que los trabajos se realizaron con mano de obra municipal: “Vecinos que estaban precarizados hoy son trabajadores que generan progreso. Esto es inclusión y empleo genuino”, remarcó.

Por su parte, Monteros aseguró que el aniversario demuestra el impacto del trabajo conjunto: “Cuando se trabaja en equipo se mejora la calidad de vida de la gente. Lo que pasa en Las Talitas se replica en toda la provincia”.

En la misma línea, Noguera destacó el espíritu de crecimiento: “Estamos hablando de un pueblo que progresa y no se detiene, aun frente a los desafíos nacionales”.

La jornada se completó con actividades culturales, la presentación del Poncho Talitense y un gran acompañamiento de vecinos en el Complejo Parque Independencia.