Las Cejas: rescatan a un niño de 8 años tras caer en un pozo

Efectivos de la Comisaría Las Cejas rescataron a un niño de 8 años que cayó dentro de un pozo hogareño en desuso en una vivienda del barrio Julio Argentino Roca. El operativo, que se activó durante la tarde de este martes, se resolvió con excavaciones paralelas para acceder al lugar donde estaba el menor y extraerlo a tiempo.

El hecho: caída por el desmoronamiento de una tapa

Según informó el comisario principal Diego Paz, “el procedimiento tuvo lugar en una vivienda ubicada en el barrio Julio Argentino Roca cerca de las 15:50, allí un menor habría caído dentro de un pozo. Allí llegó el cabo 1° Cristian Valdez, quien tomó las primeras intervenciones y contuvo a la familia”, precisó Paz.

En esa misma reconstrucción, agregó: “Al llegar al lugar, se tomó conocimiento de que mientras el menor de 8 años se encontraba jugando sobre la tapa de un pozo en desuso, parte de esa tapa se habría desmoronado lo que produjo la caída del niño, por lo que manera inmediata se dio intervención a los Bomberos de la Policía de Tucumán, Defensa Civil y al jefe de turno, el oficial principal Ramón Lazarte”.

Excavación paralela y rescate

Por la urgencia de la situación, el equipo decidió abrir un hueco de acceso paralelo al pozo. Con esa maniobra pudieron llegar hasta el menor y concretar la extracción.

El operativo se volvió aún más delicado por la condición de salud del niño, que exigía rapidez. En ese marco, fue el cabo Patricio Gerez quien ingresó al pozo, llegó hasta el menor y permitió que el rescate se completara en perfecto estado.

Luego del rescate, el niño fue entregado a su madre y trasladado a un CAPS de la zona para su evaluación y control médico.