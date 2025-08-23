“Las amenazas no me amedrentarán”: Jaldo habló tras el mensaje intimidatorio

El gobernador Osvaldo Jaldo habló públicamente por primera vez sobre la amenaza de muerte recibida a través de redes sociales, y aseguró que responde a los intereses afectados por su gestión en la lucha contra el narcotráfico y la recuperación de tierras usurpadas en zonas turísticas de la provincia.

El mandatario se refirió al tema tras inaugurar obras de infraestructura en Arcadia y destacó que el episodio resulta inédito en la vida democrática de Tucumán: “Nunca vi que amenazaron a un candidato a gobernador, ni siquiera a un comisionado comunal. Sin embargo, hoy lo hicieron conmigo”, afirmó.

Durante un acto público en Villa Quinteros, el martes pasado, un usuario identificado como “Chanchón” escribió en la transmisión en vivo un mensaje intimidatorio: “Se presta para boletearlo al hdp (sic) ese de Jaldo como el colombiano al senador y sacarlo patas para arriba. Amén”.

La Justicia actuó rápidamente y dictó un mes de prisión preventiva al acusado.

El gobernador recordó que no se trata de un hecho aislado, sino de una serie de mensajes intimidatorios recibidos en diferentes plataformas digitales.

“Nos amenazaron con mensajes de texto que la Justicia comprobó. También lo hicieron desde las cárceles, donde estaban detenidos narcotraficantes y asesinos con varias muertes, a quienes transferimos a penales de máxima seguridad en Buenos Aires”, explicó.

Jaldo vinculó estas acciones con la decisión política de enfrentar al delito organizado: “Le están pasando cosas a este gobernador que no le pasaron a otro, y ¿saben por qué? Porque nosotros vamos contra los narcotraficantes, contra los que venden muerte, contra los que usurparon tierras en lugares turísticos. Estamos pisando callos muy grandes en Tucumán”, enfatizó.

Recuperación de tierras usurpadas

El mandatario precisó que en su gestión, de un año y nueve meses, se recuperaron entre 400 y 500 hectáreas de terrenos que habían sido usurpados, vendidos o regalados en administraciones anteriores. “Eso es patrimonio de los tucumanos y lo estamos devolviendo a la provincia”, señaló.

Con un tono gráfico, utilizó una metáfora para transmitir el alcance de las medidas: “Como decimos en el campo, y para que doña Rosa, doña Juana, doña Pepa entiendan, estamos pisando callos a lo grande en Tucumán”.

Pese a las intimidaciones, Jaldo aseguró que su gestión seguirá firme: “Seguramente me van a seguir amenazando, pero no vamos a aflojar un tranco. Todos los que obren fuera de la ley saben dónde van a terminar: presos, en Benjamín Paz o en cana”.

Finalmente, reafirmó su postura de gobierno sin compromisos con estructuras delictivas: “Tengo las manos limpias y no tengo compromisos con la delincuencia. Vamos a seguir gobernando con orden, con autoridad y con paz social”.