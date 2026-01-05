Lanzan la temporada en El Mollar

Se realizó el lanzamiento oficial de la temporada de verano en El Mollar, población ubicada en el paisaje de los Valles Calchaquíes.

El acto central tuvo lugar en la plaza principal Justiniano Frías Silva con la participación de copleras y la actuación de los ballets “El Mollar”, “Sumaj Killa” y “Lucero del Alba”. Entre los músicos estuvieron en vivo de Adriana Rojas, Aby Tolaba, Dua Achalay, Juliana Herrera y Los del Valle.

Finalmente hubo un desfile de candidatas para la elección de la Reina de la Temporada.

El Ente Tucumán Turismo, participó con la presencia de la vicepresidenta, Inés Frías Silva, que estuvo acompañada de autoridades comunales y municipales de la zona.

Frias Silva dijo: “Seguimos trabajando de manera articulada con cada municipio y comuna para que este verano sea inolvidable en cada rincón de nuestra provincia”.