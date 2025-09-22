La Virgen de la Merced visitó Casa de Gobierno

La imagen de Nuestra Señora de la Merced llegó a la Casa de Gobierno y fue recibida por el gobernador Osvaldo Jaldo junto a funcionarios provinciales. La visita se enmarca en el recorrido previo a la fiesta central del 24 de septiembre, fecha en que Tucumán celebra a su Patrona, protectora del Ejército Argentino desde la histórica Batalla de 1812.

El padre Abel, párroco de la Basílica Nuestra Señora de las Mercedes, trasladó la imagen que permanecerá hasta las 13 horas en el palacio gubernamental. Acompañaron el acto ministros, legisladores, diputadas nacionales y autoridades locales.

Jaldo expresó que la presencia de la Virgen en la sede del Ejecutivo provincial es “una bendición para todos los tucumanos” y pidió que su visita ilumine a quienes tienen la responsabilidad de gobernar.

“Las decisiones que se toman aquí repercuten en cada familia de la provincia y es importante que estén guiadas por la Virgen de la Merced”, señaló.

El mandatario recordó el papel de la advocación mariana en la Batalla de Tucumán: “Belgrano dio la pelea en nuestra provincia con el apoyo del pueblo y la protección de la Virgen, y ese fue el primer paso hacia la libertad”.

El padre Abel, por su parte, explicó que la imagen peregrina recorre parroquias e instituciones de toda la arquidiócesis como preparación para la fiesta patronal: “Ya visitó 51 parroquias y distintas instituciones públicas; hoy llega a la Gobernación para compartir este tiempo de fe con todos”.

La visita concluye un mes de recorrido por localidades del interior como Trancas, Tafí del Valle y Burruyacu, y anticipa la tradicional procesión y misa del 24 de septiembre, cuando miles de fieles se congregan en honor a la Virgen de la Merced.