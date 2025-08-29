“La usurpación no queda impune”: Jaldo sobre las 280 hectáreas recuperadas

El gobernador Osvaldo Jaldo, acompañado por su Gabinete de Ministros, anunció este jueves que la Provincia ya logró recuperar más de 280 hectáreas de tierras usurpadas, en distintos puntos de Tucumán, y que en los próximos 30 días se sumarán más de 620 hectáreas en proceso de restitución.

El mandatario explicó que la problemática de la ocupación ilegal fue uno de los reclamos más recurrentes de los vecinos: “Es un tema que preocupaba mucho a los tucumanos antes de que lleguemos al gobierno como las usurpaciones y, sobre todo, las usurpaciones en general, pero en particular aquellas que se hicieron en los lugares donde Dios nos dio la naturaleza, lugares bellos, turísticos y que, lamentablemente, por error u omisión, por falta de control se han usurpado cientos de hectáreas”.

Jaldo destacó el papel de la Fiscalía de Estado en este proceso. “La fiscal de Estado, Gilda Pedicone, es la que hizo un impecable trabajo. Trabajos que vamos haciendo en un año y nueve meses de gobierno y venimos cumpliendo la palabra empeñada. Este gobierno viene a poner orden en la provincia de Tucumán”, afirmó.

Por su parte, Pedicone sostuvo que “la decisión política me parece que ha sido la clave que explica este fenómeno enormemente valioso de recuperar inmuebles de la provincia y como, el Gobernador alguna vez lo dijo y yo personalmente lo sostengo, hemos recuperado inmuebles, eso significa patrimonio provincial, hemos recuperado paisajes”.

La funcionaria señaló que estas acciones “han permitido recuperar vistas, espacios, naturaleza. Eso es un patrimonio también para la provincia, pero es también un atractivo turístico. Estamos pensando en una provincia que vuelva a ser El Jardín de la República, este jardín estaba bastante maltratado”.

En su informe, Pedicone precisó que ya fueron restituidas 280 hectáreas en zonas como Ticucho, El Cadillal, El Mollar, León Rougés, Yerba Buena y San Javier, mientras que en los próximos 30 días se sumarán otras 622,46 hectáreas en proceso judicial.

Asimismo, remarcó que “estos números reflejan que tenemos en proceso, con sentencias inclusive de detención de personas en infracción con este tema, 106 causas penales, 461 causas civiles, y ahí tenemos amparos, desalojos y reivindicaciones. Estos números son resultado de una decisión política que en el caso de Fiscalía de Estado se ha manifestado en esta gestión efectiva de recuperación de los inmuebles”.

“La usurpación no queda impune”, advirtió Pedicone, quien agregó que este proceso contribuye a generar una nueva cultura ciudadana: “Si algo podemos dejar de este paso por la función pública, es una cultura de los vecinos de Tucumán, de que la usurpación es una práctica contraria a la ley y que no queda impune. Hay sanciones. Nos han acompañado también en este tema el Poder Judicial. Hay una cultura que estamos revirtiendo y probablemente nos sobreviva como gestión”.

Finalmente, adelantó que los bienes recuperados tendrán un destino público definido: “La tarea es recuperar, tenerlos con nosotros, darles un destino útil y convertirlos en una política que el gobernador definirá en los próximos meses qué hacemos con todo eso para que no se repita y para que cada inmueble recuperado se convierta en una nueva obra pública atendida con los recursos de la venta de ese inmueble hoy recuperado… tenemos proyectos pensados, elaborados, de que cada recuperación a su vez tenga un destino. El ministro de Seguridad ha estado justamente haciendo dos inmuebles para ocupar para Policía, para dependencias, que hoy estamos alquilando y tenemos inmuebles listos para ser usados con un buen destino”.