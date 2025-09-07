La trayectoria del técnico de la UNT en Aguilares

El Instituto Técnico de Aguilares (ITA) de la Universidad Nacional de Tucumán fue creado el 14 de abril de 2005, y “se convirtió en un referente de la educación técnica en el sur de Tucumán, con una propuesta académica que articula la formación general y la formación técnica específica en dos modalidades: Maestro Mayor de Obras y Técnico Mecánico Electricista”.

Esto lo destaca un informe de MediosUNT, que agrega que “con una infraestructura pensada para la enseñanza práctica —gabinetes, talleres y espacios de trabajo—, el instituto ha formado a generaciones de jóvenes con proyectos integradores que los preparan para su futuro profesional y para contribuir al desarrollo de la región”.

Con motivo de los 20 añós del establimiento durante el acto realizado estudiantes expresaron su agradecimiento.

Paula Duarte Goyo expresó: “Estoy muy emocionada y contenta de poder representar al instituto y de estar acá festejando los 20 años del ITA. Ha sido una experiencia muy hermosa que me deja recuerdos y amistades tanto con profesores como con mis compañeros”.

Sofía Faccioli, alumna de Alberdi: “Viajo todos los días y me da un gran orgullo y emoción. Ojalá que el legado del instituto siga muchos años más. Estamos conmovidos por la participación de tantas escuelas invitadas, alumnos, exalumnos y profesores ya jubilados”.

Nicolás Coroleu: “El objetivo es abrir los ojos a los más chicos, que serán promoción dentro de cinco años, cuando celebremos las bodas de plata. Queremos que reflexionen y sientan la tradición y el sentido de pertenencia que hoy tenemos en el ITA”.