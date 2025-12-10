La Provincia abre una nueva ronda de conversaciones con Nación

El gobernador Osvaldo Jaldo aseguró que Tucumán ingresó en una etapa de diálogo institucional con Nación para destrabar la devolución de recursos que la Provincia reclama como pendientes.

En rueda de prensa, valoró la apertura de una mesa federal con los gobernadores y dijo que espera una salida favorable, aunque admitió que el acuerdo podría no cubrir el total de los planteos.

Jaldo calificó como positivo el inicio de conversaciones con el Gobierno nacional para avanzar en la devolución de recursos adeudados a Tucumán y a otras provincias.

“Hemos entrado en una etapa de diálogo, y ustedes saben que a través del diálogo se llega a resoluciones que ayudan a solucionar problemas. Si no hay diálogo, difícilmente podamos encontrar soluciones”.

El mandatario remarcó que el tema central es el restablecimiento de transferencias que Nación debe enviar a las jurisdicciones, y consideró relevante que se haya formalizado una instancia de intercambio con los gobernadores: “Veo muy bien que el Gobierno nacional haya decidido conversar con todas las provincias. En el caso de Tucumán, siempre mantuvimos un vínculo institucional, franco y sincero”, señaló.

En su análisis, Jaldo recordó que la provincia sostuvo una relación de reciprocidad con Nación durante 2023 y aludió al respaldo electoral a su espacio: “Nunca dudamos de qué lado estábamos y los tucumanos nos acompañaron con más de 530 mil votos. Esta relación es institucional, como corresponde. Yo fui elegido para gobernar para 1.9 millones de tucumanos y el Presidente tiene la obligación de gobernar para todas las provincias, sin importar el resultado electoral en cada distrito”, expresó.

Por último, el gobernador planteó una expectativa prudente, condicionada a una apertura de posiciones: “Creo que vamos a llegar a un buen puerto. No sé si en la totalidad de los reclamos, pero si Nación flexibiliza su posición con las provincias, vamos por un muy buen camino”, afirmó el mandatario provincial.