“La práctica de quemar residuos de la cosecha de caña de azúcar, todavía frecuente en los cañaverales tucumanos, no solo afecta al ambiente: también empobrece la salud del suelo y reduce su capacidad de sostener cultivos en el tiempo”.

Esto es lo que se conoce con relación a “una investigación realizada en parcelas experimentales de Simoca, donde durante más de una década se compararon distintas formas de manejo de los residuos agrícolas”. UNT Medios, señaló en su portal que “el trabajo, desarrollado por la biotecnóloga Lucrecia Ludueña, graduada en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), cuenta con la dirección de la doctora en Ciencias Biológicas y docente de la UNT, Laura Tórtora.

El equipo evaluó el efecto de diferentes estrategias de manejo del residuo agrícola de cosecha (RAC) sobre indicadores biológicos del suelo, contrastando la cobertura con residuos frente a la quema como método de eliminación. Los resultados indicaron que la quema disminuye las poblaciones de microorganismos benéficos y altera procesos enzimáticos claves. Estas funciones son esenciales para reciclar nutrientes, formar materia orgánica y garantizar la fertilidad natural del suelo”. Destaca que la “investigación se desarrolla dentro del subprograma Agronomía de la Caña de Azúcar de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), coordinado por el ingeniero agrónomo Javier Tonatto, con la participación de los licenciados en Biotecnología Leandro Hidalgo yMaría Núñez”.

Ludueña dijo: “Conocer cómo responde el suelo a las distintas prácticas agrícolas mediante indicadores biológicos nos permite tomar decisiones fundamentadas para mejorar la sostenibilidad del cultivo”.

Puso énfasis en “la importancia de acercar estos conocimientos a los productores y de complementar los análisis biológicos con estudios físicos y químicos, además de contar con equipamiento y financiamiento para su aplicación en el campo”.

Sostienen que “el estudio marca un llamado de atención sobre la necesidad de reemplazar la quema por prácticas agrícolas más sustentables, que protejan la fertilidad de los suelos y aseguren la productividad del sector cañero en el largo plazo”.