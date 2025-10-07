La Policía intensifica su presencia en Banda del Río Salí

La Unidad Regional Este (URE) llevó adelante un amplio operativo de seguridad en la ciudad de Banda del Río Salí, con la participación de distintas fuerzas que desplegaron controles en sectores estratégicos identificados a partir del mapa del delito.

El comisario mayor René Ramírez, segundo jefe de la URE, detalló: “En este operativo participan diferentes fuerzas de seguridad como la Sección Guardia de Infantería, la División Motorizada, también se afectó personal de las diferentes zonas, Zona 1 que pertenece al departamento Burruyacú, Zona 2 del departamento Cruz Alta y Zona 3 de Leales”.

Una estrategia basada en la demanda vecinal

Desde el Centro de Operaciones de la Unidad Regional Este, la Policía trazó un plan en base a los puntos críticos de la ciudad.

“Se busca aumentar la presencia policial en las calles, que el vecino vea que la Policía está para servirlo, para protegerlo. También se van a realizar controles vehiculares y controles fijos”, enfatizó Ramírez.

El despliegue tuvo como objetivo brindar mayor tranquilidad a los vecinos y garantizar un trabajo articulado de todas las divisiones policiales en los sectores con más conflictos.