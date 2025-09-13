La OGA de Procesos de Violencia Familiar en la justicia tucumana

Las Corte Suprema de Justicia, que preside el doctor Daniel Leiva informó que “con el objetivo de garantizar una tutela judicial efectiva para las personas en situación de violencia, el próximo martes 16 de septiembre comenzará a funcionar la OGA(Oficina de Gestión Asociada) de Procesos de Violencia Familiar, que prestará asistencia a todos los jueces del Fuero de Familia y Sucesiones del Centro Judicial Capital”. Aclararon que “la creación de la nueva estructura especializada en este tipo de procesos, que poseen una temática sensible y urgente, se enmarca en la política de reestructuración del Poder Judicial impulsada por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán a fin de ofrecer un servicio de justicia más ágil y eficiente”.Indicaron que “la Oficina de Gestión Asociada de Procesos de Violencia Familiar se encargará de asegurar el trámite de los procesos de protección de persona, las medidas autosatisfactivas, las cautelares y los procesos de violencia doméstica derivada del Fuero Penal, siempre y cuando se encuadren en leyes sobre violencia en procesos de Familia”. Recordaron que “fue creada con el fin de implementar acciones específicas que garanticen una gestión más eficaz y especializada de los procesos vinculados a situaciones de violencia. Esto, tomando en cuenta que durante 2024 las Áreas de Violencia de las distintas Oficinas de Gestión Asociada de Familia de la Capital recibieron el 50% de las causas ingresadas en el fuero”.Más adelante subrayaron que “la puesta en marcha de la nueva oficina será realizada en forma paulatina, entre el 16 y el 23 de septiembre. Esto significa que la migración de causas y el traslado de personal serán llevados adelante de manera escalonada, a partir del siguiente esquema:

- OGA N° 1 de Familia: 16 de septiembre

- OGA N° 2 de Familia: 17 de septiembre

- OGA N° 3 de Familia: 18 de septiembre

- OGA N° 4 de Familia: 23 de septiembre.

- OGA N° 5 de Familia: 22 de septiembre

Por consiguiente, las presentaciones en juicios de violencia que ya se encuentren en trámite deberán realizarse ante la Oficina de Gestión Asociada de Procesos de Violencia Familiar N° 1 siguiendo el mencionado cronograma.