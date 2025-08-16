Vía Tucumán

La lista de Tucumán fue aprobada por el “triangulo de hierro”

Así explicó LLA la elección de los candidatos a diputados nacionales

Yanina Elizabeth Vega

16 de agosto de 2025,

Lisandro Catalán dejó en manos de los apoderados y la mesa política los siete elegidos

“Lisandro Catalán arribó a Tucumán en la noche del jueves, donde llegó con una carpeta que contenía los nombres y el orden de las siete personas aprobadas por el “triángulo de hierro” para representar a LLA en Tucumán el próximo 26 de octubre”.

Así lo indicó un comunicado oficial de la Libertad Avanza en Tucumán, que luego señala que tras “haber descartado públicamente su candidatura, Catalán dejó en manos de los apoderados y la mesa política los siete elegidos”

Señalan que “de esta manera se terminó el misterio y las especulaciones que giraban en torno a la lista de diputados del partido del presidente (Javier) Milei en Tucumán.

Cuatro hombres y tres mujeres fueron señalados por Lisandro Catalán y recibieron el visto bueno de Karina Milei para hacerle frente a la lista testimonial del PJ tucumano”

