La Legislatura tratará el DNU que modifica la Ley de Ministerios

El vicegobernador Miguel Acevedo, junto con el presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Legislatura, Tulio Caponio, mantuvieron una reunión de trabajo en la que analizaron el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 813/2025, enviado por el Poder Ejecutivo provincial.

El decreto propone modificar la Ley de Ministerios N° 8450, reasignando funciones y competencias, además de cambiar la denominación del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, que pasará a llamarse Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público.

El vicegobernador Acevedo adelantó que el DNU ingresará al recinto en la sesión prevista para el jueves 18 de septiembre. “Desde la Legislatura estamos comprometidos en dar un tratamiento responsable al DNU remitido por el Poder Ejecutivo, porque implica una reorganización clave de ministerios para mejorar la gestión del Estado provincial”, aseguró.

Por su parte, el legislador Caponio explicó: “Lo primero que estuvimos hablando con el vicegobernador Acevedo fue respecto al DNU enviado por Casa de Gobierno, que modifica la Ley de Ministerios y reasigna funciones al Ministerio de Obras Públicas. La idea es poder tratar este decreto en la próxima sesión de la Legislatura”.

El parlamentario añadió que también revisaron otros proyectos en estudio en la comisión que serán debatidos en las próximas reuniones, al tiempo que analizaron la coyuntura política nacional en el marco de las elecciones de octubre.