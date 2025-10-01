La Legislatura distinguió a atletas tucumanos por sus logros en los JADAR 2025

La Honorable Legislatura de Tucumán, a través de su presidente subrogante y actual titular de la vicegobernación, Sergio Mansilla, realizó un acto de homenaje a deportistas tucumanos destacados en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR 2025), desarrollados entre el 9 y el 14 de septiembre en Rosario y Santa Fe.

El evento, que reunió a familiares, dirigentes y legisladores, buscó visibilizar el esfuerzo, la dedicación y el talento de jóvenes atletas que llevaron a la provincia a lo más alto del medallero nacional. Acompañaron al vicegobernador en ejercicio los legisladores Rodolfo Ocaranza y Carlos Gómez.

El vicegobernador en ejercicio, Sergio Mansilla, encabezó la ceremonia junto a legisladores y familiares.

Las menciones especiales fueron entregadas a Andrela Agüero, Andrea Moreno, Florencia Moreno y Nahir Argañaraz, integrantes del equipo de Rugby 7 Femenino del Club Aguará Guazú de Aguilares, que obtuvieron la medalla de oro en su disciplina.

También fueron distinguidos Martín Barrionuevo y Lautaro Medina, del mismo club, quienes formaron parte del Seleccionado tucumano de Seven de la Unión de Rugby de Tucumán. Ambos lograron la medalla de plata tras una final muy disputada frente al conjunto anfitrión de Santa Fe.

La lista de reconocimientos incluyó a Victoria Zelarayán, por su notable desempeño en Salto Hípico, donde alcanzó la clasificación a la Final Nacional; y a María Emilia Acosta, que se quedó con la medalla de bronce en lucha olímpica estilo libre, categoría 68 kg.

Al cierre de la ceremonia, el legislador Sergio Mansilla subrayó el compromiso de la institución con los atletas: “Creo firmemente que estos reconocimientos demuestran que el Estado debe estar presente en cultura, en deporte, en educación, en salud. Nosotros vemos al deporte como una inversión y vamos a seguir acompañando a nuestros atletas, con el firme convencimiento que nos inculcó nuestro vicegobernador Miguel Acevedo”.

Por su parte, la medallista de oro Andrela Agüero agradeció el apoyo recibido: “Competir al más alto nivel fue una experiencia muy gratificante y estoy orgullosa por dejar a Tucumán en 6° lugar en el medallero nacional”.

La joven Victoria Zelarayán, visiblemente emocionada, compartió su vivencia en el hipismo: “Hace poco comencé en el hipismo y todo lo que estoy viviendo es increíble; para mí es un orgullo que nos hayan invitado a la Legislatura, estoy muy agradecida con el legislador Mansilla por esto que nos hace vivir”.

El acto de la Legislatura no solo celebró títulos y clasificaciones, sino también el esfuerzo cotidiano y la capacidad de superación de jóvenes tucumanos que, con disciplina y compromiso, representan a la provincia en el escenario deportivo nacional.