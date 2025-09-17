La Legislatura analiza cambios a la Ley Nº 6970

La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura de Tucumán, presidida por el legislador Carlos Gallia, se reunió esta mañana para debatir el proyecto de modificación de la Ley Nº 6970 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Provincial.

El encuentro contó con la participación de los legisladores Hugo Ledesma, Sandra Figueroa, Francisco Serra, Sara Lazarte y Claudio Viña, quienes analizaron los cambios propuestos por el Tribunal de Cuentas.

Uno de los puntos que más debate generó fue el artículo 194, que regula los plazos de prescripción. “Los temas que tocan la prescripción son muy sensibles y tenemos que garantizar que la ley sea clara y completa”, señaló Gallia, al explicar la importancia de abordar el tema con precisión jurídica.

Por esa razón, la comisión resolvió invitar a representantes del Tribunal de Cuentas para que expongan en las próximas reuniones, con el objetivo de profundizar el análisis técnico y legal antes de emitir un dictamen definitivo.

El funcionario destacó la meta de este proceso: “El objetivo es obtener una ley que sirva para fortalecer la administración financiera y los sistemas de control de la provincia”.

De avanzar con el consenso, el proyecto podría incorporarse al temario de la sesión del 2 de octubre, lo que abriría la posibilidad de su tratamiento en el recinto en las próximas semanas.