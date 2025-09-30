“La gestión no se para”: Jaldo en Alberdi

El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, junto al vicegobernador a cargo del Ejecutivo, Miguel Acevedo, encabezaron en Juan Bautista Alberdi la supervisión de obras de renovación de cloacas, perforación de pozos de agua potable y habilitación de un complejo semaforizado. Además, el municipio recibió vehículos y equipamiento para fortalecer los servicios locales.

De las actividades participaron también el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; el vicepresidente primero, Aldo Salomón; el ministro del Interior, Darío Monteros; los diputados Elia Fernández, Gladys Medina y Agustín Fernández; el interventor de Alberdi, Guillermo Norris; el titular de la SAT, Marcelo Caponio; entre otros legisladores, intendentes y referentes sindicales y políticos de la provincia.

Obras

Las tareas incluyen el reemplazo de más de 2.000 metros de colectores, ya renovados en calles Lidoro Quinteros y avenida Belgrano. También se puso en marcha la perforación del pozo “Alberdi 2” en calle Laprida, que reforzará el suministro de agua en el casco urbano, y avanzan las obras civiles en Donato Álvarez, donde otro pozo aportará 105 m³/h al sistema de agua potable.

El nuevo pozo fortalecerá la capacidad de la red hídrica de la zona.

“Hoy en Alberdi cumplimos con un recorrido de lo que se estaba haciendo. Estamos viendo, muy contento, que no se detiene el trabajo y que la institucionalidad se respeta a rajatabla”, remarcó Acevedo.

Por su parte, Jaldo subrayó que, pese a los “momentos difíciles nacionales”, el gobierno provincial no se detiene.

“La gestión no se para”, afirmó, destacando que el Gobierno hizo “los deberes” para asegurar recursos y servicios en las 93 comunas y municipios del interior.

El mandatario en uso de licencia también agradeció el trabajo del interventor local: “Quiero agradecer desde el corazón al gran compañero Guillermo Norris que se puso al frente con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de los que viven acá”.

Jaldo reafirmó el compromiso de acompañar a la futura gestión municipal y destacó la importancia de garantizar servicios esenciales.

Inversión y seguridad

El ministro Darío Monteros explicó que Alberdi forma parte del Pacto Social: “Significa que el Gobierno de la provincia le va a garantizar todo. Sueldo, servicio y obras que hoy con la intervención ya estamos haciendo”.

Además, enumeró el equipamiento entregado: un camión desobstructor, una camioneta, una autobomba para bomberos, un complejo semaforizado y la aplicación de seguridad Alerta Alberdi, que beneficiará a más de 10.000 vecinos.

En la misma línea, Caponio destacó que con los dos pozos nuevos se garantizará “agua potable en cantidad y calidad suficiente para el 100% de los pobladores”, con una inversión de más de 1.500 millones de pesos financiados por la Provincia y la SAT, sin aportes nacionales.

Finalmente, Norry subrayó que “con este nuevo pozo, el agua potable del casco urbano quedará garantizada” y valoró el equipamiento recibido como parte de un esfuerzo conjunto para modernizar la ciudad.