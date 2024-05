La doctora Silvia Peyracchia habla sobre el juicio por los fondos del YMAD-UNT

En una interesante charla con el periodista Germán Valdez, la doctora Silvia Peyracchia, integrante de la defensa del exrector de la UNT, el contador Juan Alberto Cerisola en el juicio que se lleva a cabo en su contra por la administración de los fondos que el YMAD destinó a la Universidad Nacional de Tucumán, cuenta como fue la primera audiencia del proceso que comenzó el lunes, y como se proyecta a futuro.

- Comenzó ayer el juicio del YMAD-UNT.

-” Como estaba previsto, efectivamente, ayer, 27 de mayo, comenzó el juicio por los fondos de YMAD, que se sigue, en virtud de la querella entablada por la Universidad Nacional de Tucumán.”

- ¿Y usted cómo vivió esto?

-” Estuvimos todos muy cómodos, la audiencia se desarrolló con modalidad mixta, presente en el TOF, el señor presidente, doctor Jorge Abelardo Basbús, titular de la jurisdicción de Santiago del Estero, y los jueces por Catamarca, doctor Enrique Lilljedahl y la doctora Ana Farías, también de Santiago, con modalidad remota. La audiencia se desarrolló conforme los parámetros procesales que estaban previstos. Se dio lectura prácticamente íntegra del requerimiento fiscal de la elevación a juicio. Se suprimió la parte de exposición de pruebas, porque la prueba es algo que se va a producir en el debate. En esto haré una breve referencia: el señor titular del Ministerio Público Fiscal ante el TOF, doctor Pablo Camuña, de alguna manera quiso evitar la lectura del requerimiento fiscal, dando lugar a una explicación de lo que sería la acusación. Desde la Defensa sostuvimos que debía aplicarse la ley como corresponde y darse lectura al requerimiento, porque, no digo que íbamos a correr el riesgo de que sea modificado, porque no tenemos que presuponer que vaya a actuar con deslealtad procesal el señor titular del Ministerio Fiscal, pero de todos modos era importante que íntegramente se oralice la acusación como viene de la investigación, porque se trata de un juicio público, donde la gente debe tener conocimiento de cuáles son realmente los hechos y las circunstancias por las que un rector de una Universidad Nacional llega a un proceso oral. Ese fue el objetivo y la necesidad procesal que planteamos ante el Presidente del Tribunal y nos dio lugar al pedido. No se trata de una supresión o muerte de la oralidad, como se está diciendo. El Ministerio Público Fiscal, al no haber podido sustituir por una locución propia la acusación y dar paso a la lectura del requerimiento, un poco que intentó decir que esto se trataría de la muerte de la oralidad. A ver, la oralidad es todo lo que se introduce oralmente, la lectura es una forma de la oralidad, como puede ser una exposición sin lectura. El principio de la oralidad se respetó íntegramente e íntegramente en lo pertinente se dio lectura de la acusación. Fue una audiencia muy ordenada donde quedó establecido que esa acusación que se formaliza desde el Ministerio Público no se va a poder sostener durante el desenvolvimiento del proceso. Las restantes partes, porque el Ministerio Fiscal es tan parte como las defensas, planteamos todas nuestras tesis del caso, o sea, que es lo que nos proponemos demostrar a lo largo de este proceso, en ese sentido va a girar todo el juicio hasta su conclusión.”

- ¿Se sintió cómoda en su exposición?

-” Sí, estuve en lo personal, desde el punto de vista técnico, muy cómoda y creo que esa sensación de comodidad la tuvimos todas las partes, porque el doctor Basbús, que preside el tribunal, dio esa impronta con relación a todo el proceso.”

- Bastante serio parece.

-” Es una persona que da la impresión, y con toda certeza debe ser así, que es absolutamente serio, se nota que tiene una experiencia enorme en el manejo de procesos orales, y como ya dije en otra ocasión, que estuvimos charlando, tiene una modalidad muy pragmática de manejar los procesos orales. Este es un proceso largo. Él está invitando todo el tiempo a que acotemos nuestras alegaciones, porque es un proceso que espera la llegada de 160 testigos...”

- ¿Cuándo empieza?

-” Esto tiene una dinámica, con un cronograma previsto todos los martes. Todos los martes llevamos adelante las audiencias hasta concluir.”

- ¿Cuándo declararía el contador Cerisola?

-” Estimamos que en la segunda ronda de audiencia podría estar declarando, pero esto lo tomemos con pinzas, porque las declaraciones son largas y las imputaciones también. Todavía falta presentar y desarrollar ante el tribunal las cuestiones preliminares, que son cuestiones procesales, que sin duda nosotros las tenemos. Hemos podido ver que las otras partes y también la Defensoría harán planteos. Las cuestiones procesales tienen un tratamiento de incidencia, se plantean, se corre traslado a las partes para que se pronuncien sobre las mismas, el juez tiene que resolver... No sé si en la próxima audiencia se llegará con las declaraciones. Pero el doctor Cerisola está preparado para dar su declaración desde la hora cero. Podría haber declarado ayer, en la próxima, cuando lo estime el juez, cuando sea procesalmente oportuno, pero está preparado para brindar su declaración, exculpatoria.”

- ¿Y el rector Sergio Pagani cuándo declararía?

-” Ante la ley procesal, el rector, el ingeniero Pagani, es el representante legal de la Universidad Nacional de Tucumán, que es querellante en la causa. Esto lo erige en una posición de ser testigo, víctima. Además de estar citado como testigo, ya estaba citado con anterioridad a que asuma el cargo de rector, está citado como testigo por todas las partes.”

- ¿Porque era decano?

-” Porque era decano y porque integró el Consejo Superior, que declaró indebidamente irregular el acta de recepción de fondos, por la que viene acusado el rector. Nosotros lo hemos citado como testigo y todas las restantes partes también. Pero ahora tiene la doble condición de ser víctima en el sentido de que representa, titulariza la representación legal de la querella.”

- Perdón, en ese caso, tendría que declarar primero.

-” Tendría que declarar primero, la semana que viene. El rector viene a estar, de acuerdo al viejo código, en posición de también poder decir, puedo abstenerme de comparecer y declarar de mi público despacho, que alguna vez lo vimos. Yo estimo que el ingeniero Pagani va a comparecer al proceso y va a brindar sus declaraciones, nosotros las esperamos. Esperamos las declaraciones del ingeniero Pagani, básicamente, porque su posición respecto de la ciudad universitaria está en línea con la posición que sostiene esta defensa de que se trataba de un proyecto inviable.”

- Si no se presenta, ¿qué hacen ustedes?

-” No, no, se tiene que presentar, está obligado a comparecer.”

- Vamos al mismo caso de (Juan) Manzur.

-” Con el exgobernador Manzur. Se puede amparar, si es su intención, en esta especie de privilegio que da la ley procesal, de que declare desde su público despacho. Si planteara una posición de esta naturaleza estaría basado en un derecho que le da la ley procesal...”

- Pero políticamente no es bueno para el rector.

-” Interpreto que conociendo las posiciones que tiene al respecto el ingeniero Pagani, no se va a amparar en un privilegio de esa naturaleza y va a contribuir con el proceso mediante su declaración. Nosotros esperamos la declaración del ingeniero Pagani. Sobre todo, para que nos brinde explicaciones de cuál resulta la posición de la Universidad Nacional hoy respecto de la ciudad universitaria. Si era viable o inviable el proyecto del cerro. Que en definitiva es el nudo gordiano de una de las acusaciones por la que llega a juicio el exrector, contador Cerisola.”

- El otro nudo gordiano que planteaba ayer el fiscal eran los fondos.

-” Claro, todas las acusaciones pasan por los fondos de YMAD. Todas las acusaciones. Son tres líneas muy concretas de acusaciones, que ayer la hemos nosotros concretado, porque la acusación es tan dispersa, oscura y desordenada, fue necesario que la precisemos para poder mostrarle al tribunal por dónde va a girar la defensa. Las acusaciones giran en orden a tres ítems de la gestión del rector.”

- ¿Cuáles son?

-” Realización y refacción de las obras con fondos de YMAD, colocaciones financieras con fondos de YMAD y disminución de los porcentajes que la Universidad Nacional de Tucumán debía percibir de YMAD. Todo pasa por los fondos de YMAD.”

- ¿Y esto usted cree que va a llegar hasta el fin de año fácilmente?

-” Sí, absolutamente convencida que esto llega hasta el fin de año, no menos.”