La Casa Histórica se suma a la Noche de los Museos

El próximo 8 de noviembre, la Ciudad de Buenos Aires vivirá la 21° edición de la Noche de los Museos, uno de los acontecimientos culturales más esperados del año. En esta oportunidad, la Casa de la Provincia de Tucumán en CABA fue seleccionada como Sede Oficial, un reconocimiento que la posiciona como embajadora de la identidad y el patrimonio cultural tucumano en la Capital Federal.

La designación reafirma el rol del espacio como punto de encuentro y difusión de la historia, el arte y las tradiciones de la provincia.

La sede provincial en Buenos Aires formará parte del circuito oficial de la Noche de los Museos, que convoca a más de un millón de personas.

La Noche de los Museos abrirá de manera gratuita las puertas de instituciones culturales y edificios emblemáticos, ofreciendo una programación especial con actividades interactivas, talleres, recorridos, muestras artísticas y música en vivo.

Según estimaciones, en la edición 2024 más de 1 millón de personas recorrieron las 250 sedes habilitadas. Este año, con la incorporación de la Casa de Tucumán, miles de visitantes podrán acercarse a descubrir de manera directa la riqueza cultural, histórica y turística de la provincia.

La participación de la Casa de Tucumán no solo garantiza visibilidad en el circuito cultural porteño, sino que también aporta al turismo, la educación y la economía local. La magnitud del evento genera movimiento en restaurantes, comercios y servicios, al tiempo que promueve la integración comunitaria y fortalece el sentido de pertenencia.

Además, Buenos Aires se reafirma en cada edición como capital cultural internacional, mostrando la diversidad y vitalidad de sus instituciones.

Pase libre y acceso a toda la programación

Como en cada edición, los asistentes podrán descargar un “pase libre” desde BOTI o en la web festivalesba.org, que les permitirá viajar gratis entre las distintas sedes y acceder a la agenda completa de actividades.

Con esta designación, la Casa de Tucumán se prepara para recibir a miles de visitantes, consolidándose como un puente cultural entre Tucumán y Buenos Aires.