Juri con la Fundación Universitaria del Río de la Plata

Una comitiva de becarios de la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP) visitó el Concejo Deliberante de esta ciuad y fueron recibidos por el titular del cuerpo, doctor Fernando Arturo Juri.

“Estos jóvenes, estudiantes y graduados universitarios de entre 22 y 30 años, demostraron un gran interés en las distintas políticas públicas que está llevando adelante el Concejo Deliberante.

Fue una excelente oportunidad para responder a sus inquietudes y dialogar sobre el futuro de nuestra ciudad”, señaló Juri después de la entrevista. Luego continuó diciendo que “la FURP es una institución privada de bien público con una trayectoria destacada desde su fundación en 1970.

Su misión es clara: contribuir a la formación de jóvenes dirigentes de extracción universitaria, con vocación de liderazgo y comprometidos con el futuro del país.”