Jugadores tucumanos M17 en una convocatoria de la UAR

La Unión de Rurgby de Tucumán dió a conocer quienes fueron los tucumanos que participaron de la “concentración nacional para menores de 17 años”(CN M17) en la localidad de Alta Gracia, Córdoba.

Este es el comunicado oficial:Los tucumanos que participaron en el CN M17 que culminó en Alta Gracia.

Ellos son:

Arriba: Emilio Valdez (entrenador), Simon Baaclini, Nicolás Acuña, Santino Ortiz Viera, Santino Nicotra, Mateo Depiero

Abajo: Bautista González Ponce, José Ignacio Chehin, Walter Ojeda, Benjamín Herrera (PF) y Bautista Maris.

