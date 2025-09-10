Jueces y funcionarios peruanos en jornadas de capacitación en Tucumán

Una comitiva del Poder Judicial de Perú, que participa, durante esta semana, de una serie de actividades institucionales y de capacitación en materia de oralidad y gestión asociada en los tribunales locales fue recibida por miembros de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. El encuentro protocolar fue encabezado por el presidente del alto tribunal, doctor Daniel Leiva, quien estuvo acompañado por el Vocal Decano, doctor Antonio Estofán, y las vocales doctoras Eleonora Rodríguez Campos y Claudia Sbdar.La comitiva peruana está integrada por las doctoras Celia del Pilar Bustos Balta, Kelly Joccy Cabanillas Oliva (Juezas Superiores de la 1ª Sala Civil); Anita Ivonne Alva Vásquez (Jueza Superior y Presidenta de la 2ª Sala Civil) y Flor de María Guerrero Saavedra (Jueza Superior de la 2ª Sala Civil); y los doctores Carlos Enrique Plasencia Cruz (Juez Superior de la 2ª Sala Civil), Manuel Fenco Custodio (Juez Especializado del 5° Juzgado Civil) y Cristhian Eduardo Inciso Rodríguez (Administrador del Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral -MCCLO-). También están las Dras. Miliana Rosalynn Guzmán Quiñones (Relatora Judicial de la 1ª Sala Civil) y Margarita Inocenta Jacinto Teques de Medina (Relatora Judicial de la 2ª Sala Civil).Oficialmente se explicó que los durante la permanencia de los visitantes internacionales “se realizaron una serie de reuniones en las que responsables de las Oficinas de Gestión Asociada del Fuero Civil y Comercial Común del Centro Judicial Capital contaron su experiencia en la creación de este nuevo modelo de gestión y la importancia de la oralidad en este fuero. A continuación, los magistrados y funcionarios de la Corte Superior de Justicia del Santa (Departamento de Áncash, Distrito de Nuevo Chimbote), participaron de un conversatorio sobre el Modelo de Oralidad implementado en la provincia, que estuvo a cargo de jueces del Fuero Civil y Comercial Común. En este marco se incluyen la visita a una Oficina de Gestión Asociada de Civil y Comercial y la presencia en audiencias celebradas en juicios tramitados en dicho fuero”. También esta previsto que se interiorizarán “en el funcionamiento de la Oficinas de Gestión de Audiencias penales, en la implementación de las distintas herramientas informáticas incluidas en la Plataforma Alberdi y en los distintos indicadores estadísticos con los que trabaja el Poder Judicial de Tucumán. Las distintas actividades estarán a cargo de la Oficina de Coordinación Estratégica, la Oficina de Gestión Judicial y la Dirección de Sistemas, entre otras”.