Jóvenes Destacados 2025: 150 historias de liderazgo y compromiso

La Provincia realizó la segunda edición de Jóvenes Destacados 2025, una emotiva ceremonia en la que 150 jóvenes líderes de toda la provincia fueron reconocidos por su compromiso, talento y aporte a sus comunidades. El acto tuvo lugar en el Teatro San Martín y estuvo cargado de testimonios, emoción y mensajes de futuro.

El evento fue encabezado por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, en representación del gobernador Osvaldo Jaldo, acompañado por la secretaria de Juventud, Melina Morghenstein; el secretario de Deporte, Diego Erroz; el secretario de Participación Ciudadana, Jose Farhát; el director de Juventud, Zacarías Décima; el director de Empleo de la Subsecretaría de Desarrollo Productivo, Julio Jarma; la responsable de Relaciones Institucionales del Ente Cultural de Tucumán, Marcela García Motte; el intendente de Simoca, Elvio Salazar; el secretario de Desarrollo Social de Tafí Viejo, Maximiliano Bevaqua; y el secretario de Asuntos Estudiantiles de la UTN, Felipe Cruz, además de delegados comunales, miembros del Consejo Provincial de Juventudes, familias y cientos de jóvenes.

Un reconocimiento elegido por las propias comunidades

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Juventud del Ministerio de Gobierno y Justicia, marcó el cierre de un año de trabajo orientado a visibilizar a chicos y chicas que se destacan en el deporte, la cultura, el emprendedurismo y el liderazgo comunitario. Cada joven fue seleccionado por su localidad, lo que refuerza el sentido de reconocimiento desde la propia comunidad.

Durante la ceremonia, el ministro subrayó la importancia del acompañamiento estatal a quienes ya cumplen un rol activo en sus territorios: “Este es el cierre del año, donde destacamos a 150 jóvenes líderes en distintas actividades, elegidos por su propia gente y apoyados también por las autoridades de cada localidad. En esta ceremonia se los presenta, se los conoce, se los visibiliza y después se los acompaña en el objetivo que tiene cada uno”, afirmó.

Más adelante, destacó que “tenemos jóvenes audaces y emprendedores” que necesitan oportunidades para seguir creciendo: “Tenemos jóvenes audaces y emprendedores, con muchas ganas de avanzar en lo que les apasiona”.

Historias que inspiran: fe, esfuerzo y superación

En el escenario también hubo espacio para la voz de los propios protagonistas. Abigaíl Sosa, integrante del grupo Sembradores de Vida de Aguilares, compartió el sentido de su trabajo social y espiritual, dejando un mensaje de esperanza: “Siempre se puede cambiar y siempre hay un punto de retorno. Con Dios, con Jesús, siempre se puede”.

Desde el deporte, el ciclista Santiago Agüero, oriundo de Monteros y convocado para competir en Europa, valoró el reconocimiento recibido y dejó una consigna clara para sus pares: “Que se esfuercen y confíen en sí mismos”.

Estas historias dan cuenta de trayectorias diversas, unidas por la perseverancia, la vocación de servicio y el compromiso con sus comunidades.

Como cierre, Amado alentó a los jóvenes a no renunciar a sus metas: “Los jóvenes siempre tienen sueños, y mi mensaje es que luchen por ellos”.