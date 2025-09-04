Jaldo y Mansilla repasaron la agenda legislativa de cara al cierre del año

El gobernador Osvaldo Jaldo recibió en Casa de Gobierno al presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, con quien analizó la continuidad de la agenda legislativa en un contexto marcado por la campaña electoral.

En sus redes sociales, el mandatario provincial destacó que “Dialogamos sobre la importancia de coordinar acciones conjuntas entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, con el objetivo de dar respuestas concretas a las necesidades de los tucumanos y tucumanas”.

“Destacamos el rol central de la Legislatura provincial, que a través de su labor no solo acompaña y fortalece la gestión de Gobierno, sino que también construye el marco normativo necesario para impulsar políticas en áreas estratégicas”.

Por su parte, Mansilla explicó: “Fundamentalmente para ver cómo va a seguir el tema legislativo, a pesar de entrar en una etapa electoral, ya estamos entrando en los últimos 50 días antes de la elección”.

El encuentro se centró en la revisión de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que deberán ser tratados en el Parlamento. En esa línea, el legislador remarcó que “son las visitas habituales que tenemos. Algunas veces viene el Presidente del Parlamento, Miguel Acevedo, y por razones de agenda, en otras vengo yo”.

Actividad parlamentaria en campaña

Mansilla señaló que, pese al clima electoral, “vamos a tratar de seguir sesionando”: “Tenemos algunos DNU que necesita el Ejecutivo y sabemos que en épocas electorales siempre el trabajo legislativo no es que queda de lado, sino que muchas veces se lo deja para cuando pasen las elecciones. En este caso vamos a tratar de seguir sesionando, en caso de que necesite el Ejecutivo o de alguna necesidad de urgencia en cualquier tipo de circunstancia”.

El parlamentario destacó que el oficialismo viene trabajando de manera paralela entre lo institucional y la campaña política: “Nosotros venimos trabajando desde hace 120 días ya prácticamente paralelo a lo que es el quehacer de cada uno de nosotros en lo institucional y la campaña política”, sostuvo.

Panorama económico

Durante el encuentro, Mansilla trazó un análisis económico y planteó que los avances macroeconómicos no se reflejan en la vida cotidiana de la gente: “Si bien hubo avances en materia macroeconómica, los beneficios no llegaron a la población. Se trabajó en la inflación y en algunas variables, pero la gente no lo siente. Hay fábricas que cierran, pymes que desaparecen, empresas que no pueden importar. Eso golpea fuerte. Y eso es lo que la sociedad va a evaluar tanto este domingo como en octubre”, advirtió.