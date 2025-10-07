Jaldo y Acevedo supervisaron la construcción de 178 viviendas en Simoca

El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, junto al vicegobernador a cargo del Ejecutivo, Miguel Acevedo, visitaron este lunes las obras del barrio 178 Viviendas en Simoca, una iniciativa financiada íntegramente con recursos provinciales a través del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU).

Del recorrido participaron también el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; el ministro del Interior, Darío Monteros; el titular del IPVyDU, Hugo Cabral; el intendente de Simoca, Elvio Salazar, además de legisladores, diputados y representantes gremiales.

“Cumplimos el sueño de muchas familias”

Jaldo destacó que “como lo hacemos todos los días con el contador Miguel Acevedo, que hoy está a cargo de la gobernación, hemos venido a visitar esta hermosa ciudad de Simoca y a ver una obra muy esperada: el barrio de 178 viviendas que no pudo avanzar en la gestión nacional anterior. Hoy, gracias a la buena administración financiera y a los recursos del Instituto Provincial de la Vivienda, estamos cumpliendo el sueño de muchas familias simoqueñas”.

El mandatario explicó que la primera etapa comprende 57 viviendas, con un plazo de ejecución estimado en nueve meses. Subrayó además que “además de cumplir el sueño del techo propio, estamos generando trabajo genuino para los simoqueños. La construcción es una de las actividades que más dinamiza la economía local, reactiva los comercios y genera empleo. Esto es posible porque en Tucumán administramos bien nuestros recursos”.

El Gobierno provincial apuesta a la obra pública como herramienta de crecimiento y dignidad.

La continuidad de proyectos

Jaldo también señaló que la provincia decidió avanzar con otros planes de vivienda que habían quedado sin financiamiento nacional, como el Procrear Tucumán, considerado uno de los emprendimientos habitacionales más grandes del país.

Por su parte, Acevedo resaltó que “en Tucumán, la obra pública no se detiene”. El vicegobernador remarcó que “estaba previsto el inicio de esta obra para los primeros días de octubre, y hoy estamos cumpliendo. El federalismo lo asumimos completamente: tenemos obras en Simoca, Burruyacu, Amaicha y otras localidades. Esto significa más trabajo y desarrollo”.

Impacto económico y social

El titular del IPVyDU, Hugo Cabral, indicó que más de 100 empleos directos se generan con la obra, en su mayoría con trabajadores de la zona. El barrio contará con energía eléctrica, alumbrado público, agua potable, sistema de cloacas y viviendas adaptadas para personas con discapacidad.

El intendente Elvio Salazar destacó que “este barrio estaba paralizado por falta de fondos nacionales. Gracias a las decisiones del gobernador Jaldo, hoy las obras continúan. Simoca avanza con obras, con trabajo y con esperanza”.

Desde el sector gremial, David Acosta (UOCRA) celebró la decisión política de financiar las viviendas con fondos provinciales: “para los trabajadores de la construcción, esta decisión es fundamental. Genera empleo, impulsa la economía y fortalece la mano de obra local. En este barrio se crearán más de cien puestos de trabajo, y eso nos llena de orgullo”.