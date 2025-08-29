Jaldo y Abad anunciaron medidas para atraer capitales a Tucumán

El gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, anunciaron este jueves la sanción de la nueva Ley de Fomento a la Inversión, aprobada por la Legislatura de Tucumán, que busca estimular la radicación de empresas y la creación de empleo en la provincia.

Desde el antedespacho de Casa de Gobierno, el ministro Abad confirmó: “La Legislatura nos acaba de comunicar que ha sido sancionado el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo de Fomento a la Inversión, que es una ley muy importante para Tucumán”.

El funcionario explicó que la normativa permitirá que “todo aquel que quiera venir a radicarse a la provincia de Tucumán, a hacer las inversiones y contratar gente, va a gozar de beneficios tributarios, tanto en impuestos a la Salud Pública, como en Ingresos Brutos e impuestos de Sellos, con el fin de promover que las inversiones que se puedan hacer en cualquier área y en cualquier actividad dentro de la provincia”.

“Es una buena noticia, que viene a ser una especie de RIGI provincial, equivalente al nacional”, subrayó el ministro, en referencia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones creado a nivel nacional.

Durante la conferencia, Abad destacó que la ley “tiene como eje lo que el Gobernador definió en el momento de hacerse cargo de la gobernación, que es apostar al crecimiento y al desarrollo de la provincia de Tucumán”.

Por último, sostuvo que la normativa “facilitará el desenvolvimiento y la instalación de cualquier tipo de empresa productiva y de servicio comercial que quiera radicarse en Tucumán”.

En el anuncio acompañaron al Gobernador los ministros Regino Amado (Gobierno y Justicia), Susana Montaldo (Educación), Federico Masso (Desarrollo Social), Marcelo Nazur (Obras y Servicios Públicos), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad) y Luis Medina Ruiz (Salud Pública); además de la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, y el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur.