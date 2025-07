Jaldo: “Vamos a defender cada fruta, cada grano, cada litro de bioetanol”

En declaraciones a la prensa, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, valoró el encuentro que mantuvo con sus pares Gustavo Sáenz, de Salta, y Carlos Sadir, de Jujuy, durante la apertura de la jornada “Energía Cultivada. El Bioetanol en el Desarrollo del NOA”, que se desarrolló el martes pasado en San Miguel de Tucumán.

La cumbre reunió a mandatarios, industriales, productores y referentes del ámbito científico en un espacio de diálogo y reflexión sobre el presente y el futuro del cultivo de caña de azúcar y su rol clave en la producción de bioetanol, como motor de desarrollo sustentable para el norte argentino.

“Nosotros tenemos que defender a la región norte, así como los gobernadores del sur del país defienden sus regiones. Por eso, lejos de llamar la atención, esta reunión con los gobernadores de las vecinas provincias se debe ver como una jornada de trabajo y fundamentalmente como una defensa innegociable de nuestras economías regionales en el norte”, afirmó Jaldo.

El mandatario tucumano remarcó que la región necesita respaldo para sus principales actividades económicas, entre ellas, la caña de azúcar como base productiva para la generación de bioetanol. En ese sentido, comparó las condiciones estructurales del NOA con otras zonas del país:

“Tucumán no tiene energía, no tiene petróleo, no tiene minería y no tiene litio; por lo tanto, nosotros vamos a ser fieles defensores, como lo venimos haciendo, de nuestras economías regionales que son el azúcar, el limón, el arándano, la palta, la frutilla, los granos y la ganadería”, expresó el Gobernador.

Jaldo también enfatizó la necesidad de igualdad en el trato institucional y económico: “Todo lo que nosotros producimos lo vamos a defender porque no tenemos ningún tipo de regalías extra, producto de otras actividades. Y que tengamos el acompañamiento institucional y político de los gobernadores de Salta y de Jujuy me ha parecido muy bueno”, concluyó.