Jaldo: “Tucumán está caminando” con obras que van del aeropuerto a la represa

El gobernador Osvaldo Jaldo, junto al ministro de Economía y Producción Daniel Abad, repasó el estado de las principales obras de infraestructura que se ejecutan en la provincia y las que comenzarán en las próximas semanas.

En conferencia de prensa en Casa de Gobierno, Jaldo afirmó que su gestión cumple “en rajatabla” el mandato otorgado por el voto popular.

“Si bien se hicieron muchas obras importantes, no fueron suficientes. Llevamos un año y nueve meses de gestión y seguimos avanzando”, remarcó.

Aeropuerto Internacional

Abad anunció que esta tarde en Buenos Aires se abrirán los sobres con las ofertas para las obras en el Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo, proyecto que será “espejo con el aeropuerto de Mendoza” y que se concretará con fondos nacionales.

“Tucumán es una de las pocas provincias que consiguió esta obra con financiamiento nacional. De tres aeropuertos previstos para licitar, solo se autorizó el nuestro”, subrayó.

Acueducto de Vipos y energía

El 19 de agosto se licitará el acueducto de Vipos, que triplicará el caudal de agua para Tafí Viejo, Yerba Buena y San Miguel de Tucumán. También destacó la firma del contrato para ampliar la línea de alta tensión de 132 kV El Bracho–Villa Quinteros y construir una estación transformadora en Leales, con financiamiento del Fondo de Desarrollo de Energía. Esta obra abastecerá al sur de la provincia y aliviará la demanda del centro y norte.

Represa y obras viales

El funcionario informó que continúan los trabajos en la represa de El Cadillal para eliminar pérdidas de agua y recuperar su capacidad óptima. En materia vial, se avanza en la rotonda de acceso a Juan B. Alberdi y en la reparación de rutas provinciales como la 323, la 307 y la 157 hasta la ruta 40, todas con financiamiento nacional.

Seguridad

Abad también adelantó que el complejo carcelario de Benjamín Paz está próximo a inaugurarse en su totalidad, con los últimos cuatro pabellones equipados con mobiliario y sistemas de seguridad.

“Tucumán está caminando y la relación con la Nación se mantiene exactamente igual, más allá de la contienda electoral”, cerró el ministro.