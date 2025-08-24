Jaldo supervisó las obras del Parque Meyer en El Cadillal

El gobernador Osvaldo Jaldo recorrió este sábado las obras en el Parque Botánico Teodoro Meyer, ubicado en la villa turística de El Cadillal, y anunció que, de acuerdo al ritmo de los trabajos, podrían estar finalizadas en septiembre. El proyecto forma parte del Plan Independencia y busca jerarquizar este espacio verde con infraestructura recreativa, ecológica y educativa.

Un nuevo atractivo para tucumanos y turistas

El Parque Meyer, situado a pocos metros del acceso a la villa turística, será transformado en un parque botánico con caminerías, juegos infantiles, merenderos, pistas de salud, estaciones ecológicas y sectores de descanso. También se habilitará una parada de ómnibus refuncionalizada y un área de contemplación que pondrá en valor la flora nativa.

El proyecto forma parte del Plan Independencia y busca consolidar un espacio recreativo y ecológico para vecinos y turistas.

Con estas obras, El Cadillal sumará un nuevo punto de interés a su oferta turística, diversificando los espacios y mejorando la experiencia de los visitantes.

Jaldo explicó: “La provincia está haciendo una inversión importante. Es una recuperación de un espacio verde, donde no hay duda que ahí va a concurrir la familia, el papá, la mamá, los chicos, y es un lugar que está casi al ingreso de El Cadillal. Es una obra que la vamos a terminar, si Dios quiere, en septiembre, donde va a contar con cominerías nuevas, bancos, juegos infantiles, un arbolado preservando el que tiene y mejorándolo, pero fundamentalmente un espacio que va a ser el encuentro de las familias de los que viven acá en El Cadillal, pero también de los miles de tucumanos que nos visitan todos los fines de semana y muchos que tienen casa y que viven en este lugar”.

Turismo y recuperación de espacios verdes

El gobernador destacó el rol del Ente Tucumán Turismo en el proyecto: “Así que la verdad que el Ente de Turismo está haciendo un gran trabajo para recuperar los espacios verdes de todas las zonas turísticas y ponerlas a disposición de cada uno de los vecinos y de los miles y miles de turistas que nos visitan en diferentes épocas en la provincia de Tucumán”.

En la visita, Jaldo estuvo acompañado por el ministro del Interior, Darío Monteros; la diputada nacional Gladys Medina; el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya; el secretario de Turismo, Marcos Díaz; y el delegado comunal de El Cadillal, Dante Delgado.