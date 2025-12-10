Jaldo sostuvo que sin actualización normativa “se perderán miles de puestos”

En rueda de prensa, el gobernador Osvaldo Jaldo se refirió este miércoles al debate nacional sobre una posible reforma laboral: pidió prudencia ante los borradores que circulan, aseguró que “todavía no tienen dictamen de comisión” y sostuvo que discutirlos como hechos consumados “pone de mal humor a la gente”. A la vez, planteó que actualizar normas es clave para sostener la competitividad y evitar una pérdida masiva de empleo.

“No adelantarse” a borradores que aún no tienen dictamen

Jaldo señaló que, por ahora, lo que se conoce son proyectos que no ingresaron formalmente al trámite legislativo: “Son expresiones de anhelos convertidas en proyectos de ley que el gobierno nacional entiende y la Constitución se lo permite que los puede transformar en ley, siempre y cuando Diputados y Senadores los aprueben”, explicó.

Competitividad: “economía globalizada” y mercados internacionales

El gobernador sostuvo que cualquier cambio debe analizarse con responsabilidad, pero remarcó que el mundo productivo cambió y que Tucumán ya compite afuera: “Hoy tenemos una economía globalizada. Tucumán tiene casi 160 empresas y 150 productos en distintos mercados del mundo”, recordó.

Arándanos, limón y costos: advertencia por el empleo

Al ejemplificar, mencionó la producción de arándanos y advirtió que Perú llega antes a Estados Unidos con costos más bajos, poniendo en riesgo una actividad que emplea a más de 30.000 tucumanos y tucumanas. También nombró frutilla, palta y limón.

En ese marco, lanzó una advertencia sobre el impacto de no actualizar el marco de competitividad: “Los argentinos tenemos que pensar que para salir adelante tenemos que mirar al mundo. Nuestras empresas tienen que ser competitivas, sino productos de otros países, como Sudáfrica que inundó de limones el mundo, y entra con el potencial que tiene, y nosotros en Tucumán no readecuamos algunas cuestiones tributarias o algunas cuestiones que significan abaratar costos y ser más competitivo, no hay duda que no vamos a poder competir con el limón con Sudáfrica y vamos a perder fuentes de trabajo que da la actividad citrícola”, alertó.

“Tenemos que modernizar la provincia y el país. Eso no significa resignar derechos adquiridos desde el 45 ni malinterpretar el debate”.

Jaldo dijo que habló con gremios que expresaron preocupaciones y afirmó que la representación sindical es imprescindible en cualquier discusión: “Los gremios vienen conversando con el gobierno nacional. Es más, algunos también han participado en la elaboración de algunos borradores de proyectos”, sostuvo.

“La pata gremial debe estar representada, junto al gobierno nacional y al Congreso. Sin acuerdos, Argentina seguirá dos años más sin presupuesto y con vetos”.

El gobernador también se refirió a indicadores que, según describió, muestran problemas en distintos sectores: “Las textiles adelantan vacaciones, reducen horas de trabajo; Scania para cada 20 días. Entonces algo no está andando bien en el país”, sostuvo.

Con ese diagnóstico, insistió en la urgencia de actualizar normas para evitar cierres y cuidar el empleo: “Si no, vamos a bajar muchas persianas en la Argentina y vamos a dejar mucha gente sin trabajo”, concluyó.