Jaldo sobre la protesta de Sáenz: “Prefiero el diálogo”

El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, se refirió a la protesta que llevó adelante el mandatario salteño, Gustavo Sáenz, frente a la Casa Rosada, donde reclamó la reactivación de la obra pública con una guitarreada simbólica.

“Ese tipo de actitudes están bien”, valoró Jaldo. No obstante, remarcó que en Tucumán los avances logrados se obtuvieron mediante la negociación directa: “Las cosas que nosotros pudimos conseguir para la provincia lo hicimos a través del diálogo”, señaló.

“Los gobernadores tenemos autoridad”

El mandatario tucumano subrayó que los jefes provinciales cuentan con legitimidad institucional para gestionar ante el Gobierno nacional:“Los gobernadores son elegidos por la voluntad popular, por eso tenemos toda la autoridad y toda la responsabilidad para hablar con un ministro de la Nación y hasta para hablar con el presidente”, aseguró.

En ese marco, Jaldo reiteró su preferencia por la vía institucional y destacó los avances obtenidos hasta ahora: “Yo siempre prefiero el diálogo, y a través del diálogo hemos tenido buenos resultados en Tucumán, donde todavía la Nación no ha cumplido el 100% de los compromisos que tiene con nuestra provincia, pero vamos a seguir trabajando y seguramente, por cansancio, el gobierno nacional le va a dar a Tucumán lo que por ley y derecho le corresponde”.