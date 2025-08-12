Jaldo: “Se va a pasar los cuatro años vetando leyes”

“Me gustaría que entre el Congreso, tanto diputados como senadores, junto al Presidente, puedan elaborar proyectos de leyes en común para que realmente se apliquen. Porque ¿de qué sirve que senadores y diputados saquen leyes y el Presidente las vete o que después se judicialice? Así el Presidente se va a pasar los cuatro años vetando leyes y, cuando mire para atrás, se va a dar cuenta que no ha hecho nada por la Argentina”.

Esto lo dijo el Gobernador al referise a que el Presidente de la Nación mantiene la línea confrontativa contra diputados y senadores.Luego dijo que “el Presidente, Javier Milei, no llegó a dedo, son 14 millones de argentinos que lo votaron. Le preguntaría a los 14 millones de argentinos qué opinan del Presidente. Porque yo no lo voté. Pero como gobernador yo aspiraría a que esta Argentina empiece de una vez por todas a terminar con las grietas, porque hay discursos que agrietan mucho y eso realmente le causa daño al país y a nuestra querida patria”, manifestó.

Insisitó que “hay que recurrir al diálogo, al entendimiento, y esto nos está pidiendo la sociedad: que el Gobierno Nacional dialogue con las provincias y que el Presidente dialogue con los diputados y senadores. Tenemos que trabajar en equipo, hay mucha gente que la está pasando mal”. Finalmente resaltó: “Ojalá cumpla con el discurso, eso sería un buen empezar. Pero la verdad es que en Tucumán tenemos que seguir trabajando, y lo sigo insistiendo: lo que no hagamos los tucumanos por Tucumán, nadie nos lo va a venir a hacer de afuera”.