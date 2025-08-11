Jaldo reunió a la plana mayor de la Policía para evaluar la seguridad

En la Casa de Gobierno, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó un encuentro con el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el jefe de Policía, Joaquín Girvau; y los jefes de Infantería, Grupo CERO, Regionales, D3, Sección Canes y Caballería.

El objetivo de la reunión fue analizar el operativo que permitió que el partido entre Atlético Tucumán y Rosario Central se desarrollara con total normalidad, sin enfrentamientos y con una respuesta inmediata ante situaciones aisladas.

El mandatario explicó que “esta reunión también fue oportunidad para reafirmar nuestra decisión de seguir fortaleciendo la seguridad en toda la provincia, con presencia en el territorio, prevención y cumplimiento estricto de la ley”.

Jaldo subrayó que su gestión seguirá “priorizando la vida” y los bienes de los tucumanos, “cuidando a nuestra gente y garantizando el orden público” a través de un trabajo coordinado entre las distintas divisiones policiales.