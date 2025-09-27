Jaldo recibió el respaldo del Partido de la Justicia Social en Villa Amalia

El gobernador Osvaldo Jaldo compartió una jornada de militancia en Villa Amalia, donde el Partido de la Justicia Social (PJS) expresó un contundente apoyo al Frente Tucumán Primero. El encuentro se vivió en un clima de unidad y compromiso con el futuro de la provincia.

Un respaldo que fortalece la unidad

Durante la reunión, el mandatario agradeció a los dirigentes y militantes que acompañaron el acto: “El Partido de la Justicia Social no solo acompaña, sino que forma parte esencial de Tucumán Primero, porque juntos entendimos que las diferencias se superan cuando lo que está en juego es el futuro de nuestra provincia”, destacó.

El gobernador Osvaldo Jaldo agradeció el acompañamiento en un acto multitudinario.

Compromiso con los tucumanos

El gobernador reafirmó que el trabajo conjunto será clave para defender los intereses de la provincia: “Con la senadora Beatriz Ávila vamos a seguir trabajando desde el Congreso, y nosotros desde la provincia, para defender lo que nos corresponde por derecho: a nuestros jubilados, a los trabajadores, a la educación pública, a la salud y a cada tucumano y tucumana que necesita de un Estado presente y solidario”, expresó.

Encuentro con dirigentes y militancia

El acto contó con la presencia de Germán Alfaro, Beatriz Ávila, Rolando “Tano” Alfaro, Pablo Alfaro, Ana González, Carlos Ale, Julio Ponce, Rafael Olea, Gabino Díaz, Mariano Arancibia y Rodolfo Ocaranza, a quienes Jaldo agradeció por el apoyo sincero y el trabajo conjunto en el proyecto colectivo que encabeza.