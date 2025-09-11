Jaldo presentó informe sobre recuperación de tierras fiscales

El gobernador Osvaldo Jaldo presentó este jueves en Casa de Gobierno el informe elaborado por la Fiscalía de Estado sobre la recuperación de tierras fiscales en Tucumán. Según detalló, en menos de dos años de gestión se restituyeron más de 400 hectáreas al patrimonio público y ya se avanza en el proceso de recuperación de otras 500.

“Esta tarea solo es posible con decisión política y respaldo institucional. El patrimonio público es de todos los tucumanos y debemos cuidarlo, pensando en nuestros hijos y en las generaciones futuras”, expresó el mandatario.

Jaldo reafirmó que la política de recuperación de tierras continuará en toda la provincia, bajo el principio de defender lo público y garantizar el respeto a la propiedad privada. “La provincia es nuestra casa común y tenemos la responsabilidad de preservarla”, agregó.

Del encuentro participaron las senadoras nacionales Sandra Mendoza y Beatriz Ávila; los diputados nacionales Agustín Fernández y Gladys Medina; la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; y la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls.

También estuvieron presentes ministros del Poder Ejecutivo, autoridades de la Legislatura, del Poder Judicial y de la Policía; representantes de la Federación Económica, de la Unión Industrial y de la Asociación Rural; miembros de la comunidad académica, del Colegio de Abogados y de la Fundación Miguel Lillo, además de equipos técnicos de la Fiscalía de Estado y de distintas áreas del Gobierno provincial.