Jaldo: “No pedimos plata para sueldos, pedimos recursos para obras”

El gobernador Osvaldo Jaldo viajó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para mantener reuniones vinculadas al proyecto de Presupuesto Nacional 2026, con el objetivo de asegurar la continuidad del financiamiento para obras estratégicas que ya están en marcha en Tucumán.

A su regreso, y en el marco de una inauguración de obras en La Cocha, el mandatario fue consultado por la prensa: “Primero fuimos a interiorizarnos del presupuesto, porque la verdad que el mensaje del presidente ha sido muy genérico, con muy pocos detalles del contenido y nada concreto para las provincias. Y en ese sentido fuimos personalmente a ver las planillas, los anexos, y la verdad que las obras que nosotros ya venimos ejecutando… sí están incluidas y con financiamiento”, señaló Jaldo.

Entre las obras confirmadas mencionó la cárcel de Benjamín Paz, el complejo Procrear Tucumán, el acueducto de Vipos y la línea eléctrica Bracho–Villa Quinteros. Según detalló, “algunas cuentan con financiamiento internacional, otras con financiamiento de la Nación, pero de recursos que le debe la Nación a la Provincia. Lo que hicimos es compensación de deuda. O sea, aquellas deudas que tiene la Nación para con la Provincia, nosotros no hemos pedido los recursos para gastos corrientes. No lo hemos pedido nosotros para pagar sueldo. Nosotros hemos querido que lo que nos debe la Nación nos lo den con destino específico y para obras de infraestructura en toda la provincia de Tucumán”.

El Gobernador consideró que “ha sido un día muy importante de trabajo” y admitió que la gestión transmitió “una cierta tranquilidad si es que el presupuesto recorre los caminos que tiene que recorrer como Senado y Diputados, y se convierte en ley, porque hasta acá únicamente fue un anuncio. Y esto tiene que pasar por el Congreso de la Nación”.

Finalmente, Jaldo subrayó la importancia de seguir gestionando a la par del trabajo territorial: “Ha sido muy importante la gestión, pero hay que seguir trabajando y recorriendo la provincia, y con recursos propios provinciales, municipales y comunales vamos dándole solución a la gente”.