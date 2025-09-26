Jaldo: “Las obras son compromisos cumplidos con los vecinos”

El gobernador Osvaldo Jaldo visitó la comuna de La Trinidad, en el sur de la provincia, donde dejó inauguradas obras de pavimento articulado, alumbrado público y el nuevo pórtico de ingreso.

La jornada estuvo marcada por la participación de autoridades provinciales, legisladores y representantes comunales, además del acompañamiento de vecinos que celebraron las mejoras.

El mandatario estuvo acompañado por el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; el ministro del Interior, Darío Monteros; el comisionado comunal, Roberto López; el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur; el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz; la diputada Gladys Medina; la intendenta de Tafí Viejo, Alejandra Rodríguez; los legisladores Javier Noguera, Marcelo Herrera, Alejandro Figueroa, Sandra Figueroa; y el secretario de Gobierno, Raúl Albarracín, entre otros.

Con el impulso del Gobierno provincial, se inauguraron 5.000 m² de pavimento y un kilómetro de iluminación en la ruta 329.

Obras con impacto social y productivo

“Hoy en Trinidad inauguramos alumbrado público, pavimento y obras de infraestructura que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de la gente”, afirmó Jaldo.

Subrayó además el valor del trabajo conjunto con los emprendedores: “En Trinidad hay un ingenio que debemos cuidar entre todos, apoyar a los emprendedores y generar empleo genuino”.

El gobernador remarcó que estas obras forman parte de una reparación histórica hacia las 93 comunas: “En cada visita nos comprometemos con la comunidad mirando a los ojos de los vecinos. No solo venimos a inaugurar, venimos a comprometernos con lo que todavía falta hacer”.

Compromiso provincial y comunal

El ministro del Interior, Darío Monteros, resaltó: “Hoy completamos la ruta 329, un tramo que beneficia a 30 mil vecinos de Concepción. En Trinidad dejamos inaugurado el pórtico de ingreso y pavimento articulado que le cambia la vida a los vecinos”.

“También proyectamos, junto con la comuna de Medina, completar el tramo de iluminación desde Trinidad hasta Concepción”.

Por su parte, López informó que “inauguramos cinco mil metros cuadrados de pavimento articulado, un kilómetro de iluminación sobre la ruta 329 y un pórtico que busca generar un mayor sentido de pertenencia”.

Además, destacó que se encuentran en ejecución nueve cuadras más de pavimento y un kilómetro y medio de iluminación adicional.

Por su parte, la diputada Gladys Medina valoró la continuidad de la inversión pública en todo el interior: “Todos los días inauguramos obras, pero también escuchamos a los vecinos, porque queremos que la provincia siga creciendo”.