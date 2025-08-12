Jaldo: “La coparticipación del impuesto a los combustibles es un reclamo justo”

En conferencia de prensa desde Casa de Gobierno, el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Economía y Producción Daniel Abad reclamaron que el Gobierno nacional distribuya con las provincias lo recaudado por el impuesto a los combustibles.

Abad explicó que el reciente aumento de la nafta está vinculado al incremento de la carga impositiva, que representa una parte significativa del precio final: “La Nación utiliza este impuesto para obtener recursos, pero no lo comparte con las provincias”, cuestionó.

El funcionario recordó que una de las finalidades del tributo es el mantenimiento de rutas, pero advirtió que de los 250.000 kilómetros de rutas nacionales existentes, solo 9.000 fueron licitados para obras. “Es apenas una gota en el océano”, graficó.

También señaló que parte de la recaudación se destina al subsidio del transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): “Tucumán no recibe ese beneficio, pero sí sigue financiando el subsidio al transporte con recursos propios”, afirmó.

“La justificación para la coparticipación del impuesto a los combustibles está ampliamente sustentada y esperamos que sea sancionada”, concluyó Abad.