Jaldo inauguró obras de infraestructura en Villa Quinteros

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó la inauguración de un conjunto de obras de infraestructura en la comuna de Villa Quinteros, departamento Monteros. Los trabajos incluyeron 8.500 metros cuadrados de pavimento articulado, alumbrado público LED y un moderno complejo semaforizado sobre la Ruta 38.

Obras para mejorar la seguridad vial

Las intervenciones comprendieron un complejo de semáforos con señalización, iluminación LED, una nueva dársena y parada de transporte público en el acceso principal a la localidad. Además, se ejecutaron trabajos de pavimentación e iluminación en el barrio 12 Viviendas y sectores aledaños, beneficiando a unas 600 familias.

El gobernador sostuvo: “La verdad que nosotros seguimos con ese gran trabajo institucional que tenemos en toda la provincia, recorriendo tanto capital como el interior, y hoy en este querido departamento de Monteros, en la comuna de Villa Quinteros, acompañado por Gustavo, el comisionado, Gisela, la subcomisionada, pero fundamentalmente por los vecinos y vecinas de esta hermosa localidad”.

“Hoy no solo hemos venido a inaugurar pavimento adoquinado, no solo hemos venido a inaugurar alumbrado público, sino que además también hemos inaugurado y habilitado un complejo de semáforo en la Ruta 38, en el acceso a Villa Quinteros, y eso tiene que ver con la seguridad vial y con salvar vidas”.

Jaldo también anunció más inversiones: “Nos hemos comprometido a terminar 1500 metros de un alumbrado público sobre la Ruta 38 y el acceso a Villa Quinteros. Es decir, con la comuna y la provincia estamos haciendo obras sobre rutas nacionales, por supuesto con los permisos y las autorizaciones, pero son rutas nacionales donde la provincia está invirtiendo conjuntamente con las comunas”.

El comisionado Gustavo Marcial resaltó la continuidad de las obras y la coordinación con el gobierno de Osvaldo Jaldo.

Reconocimientos al trabajo conjunto

El ministro del Interior, Darío Monteros, expresó: “La verdad que acompañando a nuestro gobernador Osvaldo Jaldo, hemos llegado acá a esta gran comuna del Departamento de Monteros, Villa Quinteros, con este gran comisionado comunal Gustavo Marcial para dejar inaugurado oficialmente este complejo semaforizado que se había comprometido el gobernador con los vecinos en este cruce tan importante de la ruta".

“Y no tan solo se dejó habilitado oficialmente este complejo semaforizado, sino que se habilitó la nueva dársena que hizo el comisionado, la nueva garita de colectivo, el ingreso propio a nuevo de esta comunidad y, por supuesto, después recorrer el interior de esta comunidad para dejar habilitado obra de cordón cuneta y pavimento articulado en el barrio 12 de viviendas”.

Por su parte, el comisionado comunal Gustavo Marcial remarcó: “En un año y ocho meses bajo la gestión del Gobernador Osvaldo Jaldo y del Ministro del Interior Darío Monteros, nuestra comuna de Villa Quinteros hoy está inaugurando su sexta obra. En el barrio 12 viviendas también atendimos un pedido de los vecinos, hicimos pavimento articulado e iluminación. Y acá, donde conviven 600 familias entre los barrios 280 viviendas, 119 viviendas y 6 de enero, estamos inaugurando 8.000 metros cuadrados de pavimento articulado y iluminación que vienen a mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

El Gobernador destacó la importancia de la seguridad vial y anunció la extensión del alumbrado en el acceso principal.

Finalmente, Marcial subrayó: “Queríamos destacar todo este tipo de cosas en momentos donde la obra pública es muy cuestionada”.

“En cada comuna y en cada municipio al menos 4 o 5 obras se vienen construyendo con fondos propios, con fondos del gobierno provincial, pensando en el interior, con este Gobernador que piensa políticas públicas que le van a beneficiar y le van a cambiar la vida a la gente”.