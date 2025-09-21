Jaldo inauguró espacios clave y Alderetes sumó infraestructura y servicios

Alderetes vivió este viernes una jornada marcada por la gestión y la obra pública. El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó una serie de inauguraciones que impactan de manera directa en la vida de la comunidad: desde el nuevo edificio escolar para educación de jóvenes y adultos hasta el Parque de las Infancias, la puesta en valor del ingreso a la ciudad y la entrega de vehículos y maquinarias al municipio.

El mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo, ministros, legisladores y autoridades municipales, en una recorrida que incluyó la visita al Club Ateneo y al Barrio 25 de Mayo, además del corte de cinta en obras clave.

La intendenta Graciela Gutiérrez y autoridades provinciales destacaron el trabajo conjunto y el impacto en la calidad de vida de los vecinos.

Educación y formación para adultos

Uno de los momentos centrales fue la inauguración del edificio que albergará al CEJA Alderetes Sub-sede N° 11 y al CEBA N° 1/54, donde además se dictarán trayectos de formación profesional en oficios como marroquinería, sublimación, confección y electricidad domiciliaria.

“Ofrecemos terminalidad de primaria y secundaria para adultos, además de tres trayectos de formación profesional en inglés, costura y carpintería”, explicó el director Pablo Arredondo, quien destacó que la institución reúne entre 550 y 600 estudiantes y que seguirá ampliando su oferta con apoyo del municipio y del Ministerio de Educación.

Un parque para las infancias

La ciudad también estrenó un espacio verde pensado para la recreación y la inclusión. El Parque de las Infancias abarca más de 5.000 metros cuadrados con juegos accesibles, camineras, playones deportivos, árboles autóctonos e iluminación LED, diseñado para que las familias encuentren un lugar seguro y de encuentro.

Un acceso renovado y más seguridad vial

El acto incluyó la habilitación del pórtico de entrada a la ciudad, acompañado de la cruz papal, el logo de Alderetes y mástiles con banderas. La iluminación LED en los accesos busca dar un salto en materia de seguridad vial, un tema que el propio Jaldo subrayó en su discurso: “Estas mejoras no solo embellecen la zona, sino que también salvan vidas”.

Nuevos vehículos para el municipio

El parque automotor municipal se amplió con la entrega de tres camiones compactadores, dos tractores, una pala cargadora y equipos de desmalezamiento, lo que permitirá mejorar la recolección de residuos y el mantenimiento urbano.

Discursos y compromisos

El gobernador señaló que la comunidad respondió con gratitud a las obras inauguradas: “Hoy hemos sido gratamente sorprendidos por la cantidad de obras que hemos visitado, incluyendo pavimentos en diferentes barrios y la mejora del alumbrado público en parques y espacios verdes”.

El vicegobernador Acevedo, en tanto, remarcó la mirada integral de la gestión: “Alderetes está creciendo, y Tucumán también”. Y agregó: “Es fundamental priorizar lo que realmente importa: Tucumán y cada una de nuestras jurisdicciones”.

La intendenta Graciela Gutiérrez resumió el clima de la jornada: “Hoy fue un día muy peronista y productivo, donde hemos podido inaugurar pavimentos, una escuela de adultos y un parque temático para las infancias”. Y añadió: “La gente nos recibió con alegría en el parque de las infancias, agradeciendo que, en tiempos difíciles, nuestro gobernador no está abandonando Tucumán”.