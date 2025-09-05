Jaldo inauguró en Aguilares “Más rutas y más obras para mejorar la vida de la gente”

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este jueves una agenda de actividades en Aguilares, en el sur tucumano, donde inauguró obras de infraestructura y supervisó proyectos en marcha que buscan mejorar la calidad de vida de los vecinos y potenciar el desarrollo de la región.

El mandatario estuvo acompañado por una amplia comitiva integrada por el vicegobernador Miguel Acevedo, el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, el vicepresidente primero, Aldo Salomón, el ministro del Interior, Darío Monteros, y los diputados nacionales Agustín Fernández, Elia Fernández y Gladys Medina.

También participaron la intendenta de Aguilares, Gimena Mansilla; los legisladores Javier Noguera, Sara Lazarte, Patricia Lizárraga, Carlos Fúnez y Alberto Olea; los intendentes Elvio Salazar (Simoca), Graciela Gutiérrez (Alderetes) y Francisco Caliva (Tafí del Valle); además del titular del IPLA, Dante Loza, el prosecretario de la Legislatura, Alejandro Martínez, el comisionado comunal de Alto Verde, Jorge Díaz, el secretario de Gobierno, Raúl Albarracín, y el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya.

Iluminación en la ex Ruta Nacional 38

El acto central incluyó la inauguración de más de dos kilómetros de alumbrado público sobre la traza de la ex Ruta Nacional 38, que une Aguilares con Alto Verde y conecta con Concepción. La obra, resultado de un convenio entre Provincia y municipios, mejora la seguridad vial y atiende un reclamo histórico de los habitantes de la zona.

La intendenta Gimena Mansilla agradeció el apoyo del gobernador: “Este tendido eléctrico completa la iluminación desde Concepción hasta Aguilares, beneficiando a muchísimas personas que viajan a diario. Es un sueño hecho realidad”.

Obras en ejecución

El recorrido incluyó la supervisión de distintos proyectos:

Repavimentación de la Ruta Provincial 331 , en el tramo que une Aguilares con Monte Bello. “Más rutas pavimentadas mejoran la seguridad vial y la calidad de vida de la gente”, señaló Jaldo.

Pavimento articulado en el Barrio Universitario , donde se avanza con el adoquinado de 14 cuadras.

Perforación de un nuevo pozo de agua, destinado a garantizar un servicio de calidad a un barrio de la ciudad.

Educación universitaria para el sur tucumano

El gobernador destacó además la construcción de un nuevo edificio universitario en la ciudad: “Estamos construyendo un edificio nuevo para que los jóvenes de Aguilares y del sur de la provincia no tengan que viajar a San Miguel de Tucumán y puedan seguir estudiando aquí”.

En tanto, Acevedo resaltó que “la obra pública no se detiene en Tucumán. Esta gestión marca la diferencia. La intendenta Gimena Mansilla se ha puesto la gestión al hombro y está realizando una tarea encomiable con obras y servicios para la comunidad”.

En la misma línea, el ministro Monteros expresó: “Estamos visitando obras clave como la Ruta 331 y la antigua traza de la 38. Es gratificante ver cómo se concretan estos proyectos que veníamos planeando, como la iluminación de la ruta 38, que era un anhelo de los vecinos”.

Por su parte, Fernández sostuvo: “Quiero agradecer al Gobernador por estar siempre a la par de nuestra intendenta. Estas obras no serían posibles sin el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, que demuestra su compromiso con el interior tucumano”.