Jaldo inauguró destacamento policial y supervisó la Ruta 344

En el marco de los festejos por el 271° aniversario de Monteros, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó una cargada agenda institucional que incluyó la supervisión de los trabajos sobre la Ruta Provincial 344, la inauguración de un nuevo destacamento de la Guardia de Infantería de la Unidad Regional Oeste (URO) y la entrega de equipamiento para reforzar la seguridad urbana y al municipio.

El mandatario provincial recorrió el tramo de 6,3 kilómetros que une Monteros con la localidad de Soldado Maldonado, donde se llevan adelante tareas de repavimentación, limpieza, mejoras integrales y alumbrado público con luces led.

En paralelo, dejó habilitado el destacamento de la Guardia de Infantería de la URO, que contará con alrededor de 45 efectivos destinados a reforzar la seguridad en Monteros y su zona de influencia.

Además, la Provincia entregó cinco motocicletas para la Guardia Urbana y un vehículo utilitario para el municipio, como parte de un plan de fortalecimiento institucional.

Durante la jornada, Jaldo destacó: “Hoy hemos querido, como gobierno, acompañar este aniversario visitando obras de infraestructura como es la ruta 344, que va desde Monteros hasta Soldado Maldonado, pasando por Los Sosa. Una ruta muy pedida durante cuarenta años por los vecinos y que hoy estamos repavimentando a nuevo, después de cincuenta años que nunca se la había tocado. Además, nos permite el acceso a los Valles Calchaquíes”.

El Gobernador remarcó también que “en este aniversario hemos querido reforzar un área sensible que tiene que ver con la seguridad. Dejamos inaugurado un destacamento de infantería con treinta hombres y móviles para reforzar la policía de la provincia y la guardia urbana de la ciudad de Monteros”.

“En agosto logramos tres obras millonarias”, enfatizó Jaldo al enumerar la inauguración del puente sobre el río Marapa en Graneros, la obra eléctrica de la doble terna El Bracho–Villa Quinteros y el acueducto de Vipos.

Por su parte, el ministro del Interior, Darío Monteros, afirmó: “Con la decisión política del gobernador en materia de seguridad, hoy inauguramos una nueva infantería con sede en Monteros. No solo ya tenemos la de Monteros, sino también la de Tafí del Valle, para reforzar la presencia en la Unidad Regional Oeste”.

Y agregó: “Con recursos de la provincia se entregó una Traffic que será destinada al traslado de personas con discapacidad y también cinco motocicletas para la guardia urbana”.

El legislador Javier Noguera subrayó que “celebramos los 271 años de Monteros con obras concretas que mejoran la calidad de vida de los vecinos, como la repavimentación de la ruta hacia Los Sosa, que después de cincuenta años tendrá un camino en condiciones”.

La diputada nacional Gladys Medina resaltó que “hoy se abrió una dependencia de la policía de la provincia para atender los pedidos de seguridad de los vecinos, y la ruta que se repavimenta no solo beneficia a Monteros, sino también a las comunas vecinas”.

En tanto, el intendente Francisco Serra expresó: “Recibimos al gobernador y a todo el equipo para recorrer una obra icónica que arranca en Monteros y finaliza en Soldado Maldonado, con más de seis kilómetros y medio de repavimentación que brindan desarrollo, conectividad y potencian el turismo. Inauguramos una nueva sección de infantería en la ciudad y se entregaron motos para la Guardia Urbana y una unidad de traslado para personas con discapacidad, lo que significa incluir, achicar brechas y brindar oportunidades”.

El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, destacó que “con la nueva base de infantería en Monteros sumamos treinta efectivos que se complementan con la unidad de Famaillá, fortaleciendo la seguridad en la región oeste, como nos pide el gobernador Osvaldo Jaldo”.

A su turno, el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, explicó que la obra tiene un carácter estratégico: “La Ruta 344 es importante porque conecta la ciudad de Monteros con dos comunas, Los Sosa y Soldado Maldonado. Se trata de seis kilómetros que se repavimentarán a nuevo, con señalización y demarcación, lo que fortalecerá la seguridad vial. Es una inversión del orden de los 1.500 millones de pesos, ejecutada por Vialidad de la Provincia con equipos y personal propio”.

Finalmente, el jefe de Policía, Joaquín Girvau, afirmó: “Nuestro objetivo es que la policía esté presente y accesible en cada rincón de la provincia. Buscamos garantizar una respuesta rápida y efectiva ante cualquier situación que pueda surgir en estas comunidades”.